As três lições para o futuro

Depois de ano e meio de pandemia, que foi uma crise sanitária, mas que se mostrou também uma crise económica e social, "começámos a sair claramente, a ciência e a inovação mostraram o seu valor e ninguém tem dúvidas de que a ciência acelerou e deu uma resposta que nos permite, um ano e meio depois, estarmos a sair desta crise", afirmou Filipa Mota e Costa, diretora-geral da Janssen, na intervenção de abertura da conferência da 6.ª conferência Investir em Saúde no Pós-Covid.



Filipa Mota e Costa disse que é possível retirar lições deste ano e meio de "muitas provações, de muita transformação das nossas vidas e importa claramente também refletir e aprender com as provações por que passámos".



A primeira lição é reconhecer a importância do setor da saúde, que vai para além da saúde e do bem-estar individual e familiar, mas tem impacto na economia, "Acho que ficou claro que sem saúde não há economia, não há bem-estar, nem prosperidade social e económica", afirmou Filipa Mota e Costa.



O poder da tecnologia e a colaboração



A segunda lição está relacionada com a transformação digital e o poder da tecnologia. Filipa Mota e Costa sublinhou "o poder transformador da tecnologia e o quanto é que ele é alavancador, digamos assim, de uma sociedade mais equilibrada. Acho que ninguém tem dúvidas de que se esta mesma crise tivesse acontecido há 20 anos, a tecnologia então existente não teria tornado possível realidades como o comércio virtual, a escola virtual, o próprio teletrabalho ou a assistência na saúde". A tecnologia demonstrou que pode ser um aliado importantíssimo na própria organização dos sistemas da sociedade e dos sistemas de saúde.



A terceira lição destaca a importância da colaboração em todas as atividades. Filipa Mota e Costa referiu que foi através de uma grande colaboração entre entidades públicas e privadas, academias, empresas, que foi possível chegar tão depressa à vacina. Mas acentuou que "toda a inovação vem da colaboração, e da inovação também vêm melhores sistemas, nomeadamente melhores sistemas de saúde".



A diretora-geral da Janssen aludiu ainda ao tema da conferência porque "pensar em ‘Investir em Saúde’ é pensar numa sociedade mais produtiva, numa sociedade mais capaz também de mudar todo o nosso bem-estar e daí que nas primeiras edições desta conferência o tema ‘Investir em saúde’ era claro para alguns intervenientes, para alguns agentes do setor da saúde. Hoje em dia na sexta edição é claro que ‘Investir em Saúde’ é investir numa sociedade mais produtiva, é investir numa sociedade mais equilibrada e numa sociedade mais efetiva".