A segurança energética e a acessibilidade dos preços de energia irão marcar a próxima fase da transição energética, segundo previsto no último relatório "Energy Transition Outlook" da Wood Mackenzie. Como se atravessa a pior crise energética global da História recente, respondendo às necessidades imediatas por combustíveis fósseis na Europa e no resto do mundo num inverno ameaçador a chegar, cumprindo, ao mesmo tempo, as metas de descarbonização?O painel sobre a "Economia da Transição Energética" reuniu no "Outlook 2023: Clean Energy Forum", uma iniciativa do Jornal de Negócios, SÁBADO e CMTV, em parceria com a Galp, os especialistas internacionais Peter Zeniewski, analista do Energy Supply and Investment Outlook, da Agência Internacional de Energia; Lee Hodder, head of Strategy and Chief Sustainability Officer, da Galp; Nelson Lage, presidente da European Energy Network e da ADENE, e António Almeida, Banco Europeu de Investimento (BEI).Para a Galp, um dos principais players internacionais no mercado das renováveis, o momento geopolítico "é uma oportunidade para acelerar e não para abrandar" na transição energética, como enfatizou no debate Lee Hodder, head of Strategy and Chief Sustainability Officer da companhia. Mas a União Europeia enfrenta um trilema: "Segurança, sustentabilidade e confiabilidade" na produção e distribuição de novas fontes energéticas."Esta é a primeira de uma série de crises de energia que provavelmente teremos até chegar à net zero", afirmou Lee Hodder, referindo-se aos objetivos globais de chegar a um mundo sem emissões poluentes em 2050. "Temos de avançar o mais rápido que pudermos na eletrificação. Companhias como a Galp estão a fazê-lo: atualmente 20% do nosso mix de energia é da eletrificação e mesmo em 2050 será apenas de 50% sendo os outros 50% para os combustíveis limpos."Toda a estratégia atual da Galp é baseada na crença de uma transição energética, referiu. Apesar de a companhia continuar a investir em petróleo e gás, olhando para os seus investimentos previstos para o período entre 2021 e 2025 verifica-se que "50% já estão a ser direcionados para os combustíveis limpos, o que é uma quantidade considerável em termos de indústria".Segundo Lee Hodder, a Galp "já é o terceiro maior produtor de energia solar na Península Ibérica". Ambiciona passar dos 1,3 GW de produção atuais para os 4 GW em 2025 e 12 GW em 2030, ou seja, "quase 100% de crescimento nesta década". Também é o maior promotor de mobilidade elétrica e fornecedor de rede de carregamento de veículos elétricos e quer tornar-se no "distribuidor mais rápido de energia solar". "Estamos a falar de instalar 8000 a 9000 centrais na Península Ibérica com painéis fotovoltaicos e capacidade de autoprodução". Além disso, a companhia "investirá fortemente na próxima década" no hidrogénio verde em Sines para "converter uma refinaria tradicional de petróleo e gás num parque de energias limpas".Há duas semanas, o Banco Europeu de Investimento (BEI), o "banco climático da União Europeia", como o definiu António Almeida, aprovou "um novo pacote que tenciona apoiar uma transição energética mais rápida". Neste pacote de medidas, está o compromisso de aumentar para mais 30 mil milhões de euros nos próximos cinco anos o nosso financiamento dedicado à energia na União Europeia (UE)", explicou António Almeida. Para se ter uma ideia do que significa este salto orçamental, na última década o BEI usou 10 mil milhões para financiar o setor da energia na UE.Mas há mais e novas medidas do BEI para acelerar a transição para energias limpas no espaço dos 27 Estados-membros. Habitualmente, o BEI financiava até 50% dos custos de um projeto de renováveis e agora, chamando à mesa outros bancos comerciais e de desenvolvimento, pode ir "até 75% do custo total, desde que a candidatura apoie os objetivos do REPowerEU", sublinhou António Almeida. Podem ser projetos de redes energéticas, energias renováveis, infraestrutura de instalação de painéis fotovoltaicos, entre outros.O plano REPowerEU, a resposta da União Europeia para se libertar do gás natural e de outros combustíveis fósseis russos, assenta sobretudo nas energias renováveis como chave para a independência energética europeia.No "Energy Supply and Invesment Outlook" da Agência Internacional de Energia (AIE), o último relatório de balanço referia que "serão necessários 65 mil milhões de euros por ano, até 2027, para a União Europeia fazer a transição do gás russo", lembrou no debate Peter Zeniewski, analista de energia na AIE.Mas há uma certeza partilhada por todos: a de que a luz no fundo do túnel europeu é renovável e limpa. "A boa notícia é que em 2022 o investimento em energias renováveis continuou a crescer globalmente e vemos muitos sinais positivos numa série de países: os Estados Unidos e o seu Inflaction Reduction Act, a União Europeia e a sua diretiva Fit for 55 e o plano REPowerEU. E ainda o programa JX do Japão, a Índia e a China a adotarem novos objetivos sobre as renováveis".Em suma, segundo o analista, "os gastos em energias limpas estão a aumentar e vão duplicar em 2030". Mas para maior segurança europeia "temos de reduzir a nossa dependência do carvão", o que implica conseguir financiamentos para que todas as unidades de produção na China e na Índia sejam substituídas por centrais de produção de energias limpas, referiu Zeniewski.A economia de transição está dependente de um quadro regulatório estável na UE e no apoio aos investidores privados que estão a apostar no armazenamento da energia solar e na tecnologia das baterias para ultrapassar a intermitência das fontes energéticas renováveis como o sol e o vento. A Galp, por exemplo, "está a desenvolver uma das principais refinarias de lítio na Europa para produzir um produto que poderá trazer valor acrescentado em baterias na Europa", anunciou Lee Hodder.Não há tempo para abrandar rumo à independência energética. Se dúvidas houvesse "estamos mesmo a atravessar a pior crise energética da nossa História", afirmou Nelson Lage, presidente da European Energy Network e da Agência para a Energia (ADENE) . "A Europa tem mesmo de fazer um esforço porque importou 40% do gás russo nos últimos seis anos."Lage sublinhou que o Velho Continente está a responder com vários programas e medidas, para além do REPowerEU, com os planos nacionais de poupança de energia dos 27 Estados-membros. "A questão não é este inverno, é o próximo."Nelson Lage assegura que existe cooperação entre as 24 agências de energia que são membros da European Energy Network. "Se queremos acelerar a transição energética, as agências de energia são críticas para esse trabalho." E isso significa "acelerar o investimento em energia e na indústria, investir nas famílias e dar-lhes uma resposta rápida às necessidades energéticas e investir nas instituições", referiu.Já no "banco climático" da União Europeia, o EIB, as tendências são para o investimento em projetos de energia solar, especificamente na Península Ibérica, e também de hidrogénio verde. "Vemos um grande montante de projetos a serem anunciados, mas não vemos é decisões finais de investimento a serem tomadas. No EIB queremos apoiar o hidrogénio verde. Este ano, financiámos um projeto de uma central de 15 milhões de euros de 100 megawatts para fertilizantes, é um exemplo de um pequeno projeto mas que mostra a nossa vontade porque o hidrogénio verde é um setor chave na transição energética".Os especialistas do painel concordam na necessidade de melhorar o quadro legislativo e regulatório das energias limpas na UE para "facilitar a vida aos investidores", como diz António Almeida mas também para acelerar um caminho que é já incontornável.