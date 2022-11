A transição energética passou a ser uma “exigência”

A mudança para as energias limpas deixou de ser opção para passar a ser um objetivo fundamental por forma a protegermos o nosso modelo social e os nossos sistemas democráticos. Francisco Rocha Gonçalves

Vice-presidente da Câmara Municipal de Oeiras

Quando a Europa vive no seu coração a guerra na Ucrânia e, por consequência, a maior crise energética dos últimos tempos, a independência energética da Rússia e a mudança para as energias limpas passaram a estar no centro das políticas e das preocupações europeias.O vice-presidente da Câmara Municipal de Oeiras, Francisco Rocha Gonçalves, foi muito claro quanto a este novo imperativo energético durante a sua intervenção na abertura do "Outlook 2023: Clean Energy Forum", uma iniciativa do Jornal de Negócios, SÁBADO e CMTV, em parceria com a Galp, que decorreu no Forte de São Julião da Barra, em Carcavelos. "Os tempos de transição energética que vivemos já não são apenas interessantes, antes constituem uma exigência imperativa para salvaguardar o nosso futuro comum, no que diz respeito à descarbonização da sociedade e à capacidade de nos mantermos competitivos num sistema aberto internacional e numa sociedade global", afirmou.Perante a necessidade de sobreviver às alterações climáticas e de manter a competitividade num sistema nacional aberto, é preciso "encontrar um mix energético capaz de sustentar esse objetivo", defendeu Francisco Rocha Gonçalves. "A mudança para as energias limpas deixou de ser opção para passar a ser um objetivo fundamental por forma a protegermos o nosso modelo social e os nossos sistemas democráticos."O conhecimento de excelência e a tecnologia - estandartes da autarquia de Oeiras, que tem "30% da capacidade tecnológica em Portugal e representa 10% do Produto Interno Bruto (PIB) nacional" - são as bases para essa economia da transição energética funcionar e para se acelerar o caminho para as novas fontes de energia como o hidrogénio verde e a energia solar.Portugal está numa posição privilegiada a nível de clima e de recursos naturais para explorar estas novas opções de energias limpas, como os debates do "Outlook 2023 Clean Energy Forum" mostraram, elencando os projetos da Galp e o que se espera do porto de Sines enquanto futuro hub do hidrogénio verde em Portugal.No entanto, neste momento nenhum país europeu pode arriscar ficar fora de jogo."Não tenham dúvidas: se não formos capazes de nos adaptarmos realmente da nossa dependência de energias fósseis para um sistema energético ecologicamente sustentável, e, ao mesmo tempo, mantendo-nos competitivos, os nossos regimes democráticos estarão abertos à discussão ou à crítica tal como as nossas sociedades globais abertas", como frisou Francisco Rocha Gonçalves na abertura da iniciativa. "Estamos a testemunhar uma guerra na Europa precisamente porque um velho poder se tornou revisionista e não é capaz de competir com regras intemporais."Como concluiu o vice-presidente da Câmara Municipal de Oeiras, o desafio da transição energética deixou de ser um tema para académicos para se tornar uma "preocupação central dos nossos tempos".