A Greenvolt das comunidades de energia

A conferência We Share Energy Summit, organizada pela Greenvolt Comunidades, e que conta com o Jornal de Negócios como media partner, vai decorrer no próximo dia 12 de dezembro no auditório II do Centro de Congressos de Lisboa, com a entrada a 10 euros. É o primeiro evento dedicado às comunidades de energia, que serão essenciais para a descarbonização da economia. A conferência tem por objetivo a explicação do conceito e a partilha de experiências práticas de quem está já a beneficiar das vantagens desta energia do futuro.Segundo José Queirós de Almeida, a ideia da conferência We Share Energy Summit surgiu porque "a geração de energia distribuída assume-se como uma área estratégica de crescimento da Greenvolt, no segmento das energias renováveis. Dentro desta área, é grande a aposta nas comunidades de energia porque acreditamos que será este o futuro da energia".A Greenvolt Comunidades conta com mais de quarenta comunidades da Greenvolt Comunidades de norte a sul do país, por isso considera que tem o "dever de continuar a trabalhar no sentido de alertar a sociedade para as vantagens que as comunidades de energia trazem para todos, para o país, para as empresas e para as famílias", afirmou José Queirós de Almeida.Entre os oradores estarão pessoas e entidades como João Manso Neto, CEO Greenvolt, João Galamba, secretário de Estado do Ambiente e da Energia, José Queirós de Almeida, CEO da Greenvolt Comunidades, Mónica Carneiro Pacheco, partner da CMS Portugal, José Ferrari Careto, CEO da E-REDES, Jorge Esteves, diretor da Direção de Infraestruturas e Redes da ERSE (Entidade Reguladora dos Serviços Energéticos), Nuno Brito Jorge, administrador da Rescoop, José Cardoso Botelho, CEO da Vanguard Properties, Nuno Tavares, diretor-geral da Lactalis Nestlé Portugal, Francisco Sousa, da Escola "Os Maristas" (Fundação Champagnat), e Isabel Miguens, provedora da Santa Casa da Misericórdia de Cascais.