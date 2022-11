Portal de dados aberto à inovação

Leia Também Os números para medir a velocidade da transição energética

O protocolo com a Nova SBE

Leia Também As consequências dos preços dinâmicos

"A E-REDES recolhe e agrega milhões de pontos de dados. Cada vez que nasce um projeto novo em Portugal continental, como o caso das instalações da Nova SBE em Carcavelos, acaba com uma ligação à rede de distribuição. Quando um promotor investe e constrói um novo parque solar acaba com uma ligação à rede de distribuição", referiu Luís Tiago Ferreira, diretor de eficiência energética e mobilidade da E-REDES, durante a conferência "E-REDES Academia: Redes para a Transição Energética", em parceria com o Negócios, que teve lugar na Nova School of Business and Economics.Os contadores da E-REDES estão presentes em todo o território nacional "com, provavelmente, uma granularidade única. Registam as variações de consumo de fábricas, de serviços, de habitações. São dados que agregamos, estão no nosso sistema e fazem parte da nossa atividade", salientou Luís Tiago Ferreira.Estes dados são valiosos, podem ser trabalhados, analisados, estudados para servir a inovação, a eficiência e a transição energética. Por isso, a E-REDES lançou o portal Open Data que torna os dados acessíveis a qualquer pessoa, cidadão, municípios, universidades. Este portal está disponível a partir do site institucional da E-REDES e permite a navegação em dezassete datasets catalogados em temáticas consideradas úteis, com perfis de utilização ou temáticas, e com um histórico de dados desde novembro de 2020.O acesso à página Explorar permite desfrutar de todo o catálogo de dados que a E-REDES partilha. São dados de acessos à rede, de produtores de renováveis, de mobilidade elétrica, dos consumos do território, do cadastro de pontos de medida, dos medidores inteligentes e com recolha de diagrama de carga.Como descreveu Luís Tiago Ferreira, em cada dataset existe uma página de informação, a descrição detalhada dos dados partilhados. É possível visualizar os dados em tabelas, exportar a informação, portar a totalidade do dataset ou filtrar os dados e fazer-se uma ligação aos dados através da API e, ainda, fazer análises, que podem ser mais avançadas se forem adicionados mais dados. "Estamos sempre a falar de dados agregados e não individualizados porque há uma série de mecanismos de proteção dos dados pessoais", sublinha Luís Tiago Ferreira."Estamos a arrancar hoje com 17 datasets publicados, mas vamos acrescentar datasets em que estamos a trabalhar. Queremos sobretudo que seja informação valiosa, relevante para quem está a trabalhar, a estudar esta informação e a utilizá-la para acelerar a transição energética", considerou Luís Tiago Ferreira."Os dados que partilhamos podem ajudar os agentes da transição energética de diversas formas, ao permitir uma maior eficiência nos esforços associados a esta mudança. Conhecer melhor os consumos e o cadastro de contadores inteligentes, por exemplo, pode ajudar empresas de serviços de energia a focar as suas campanhas de venda de solar PV. Por outro lado, os dados sobre as ligações à rede para mobilidade elétrica vão permitir ganhos de eficiência no estabelecimento das infraestruturas de carregamento" referiu Luís Tiago Ferreira.Por outro lado, como referiu Rodrigo Belo, professor na Nova SBE, esta faculdade participou no lançamento desta plataforma Open Data. Na sua opinião, a partilha de dados mais agregados vai permitir estudar com mais detalhe o comportamento do consumidor no geral. Acrescentou que "é importante conhecer como é que os consumidores reagem, qual é a sua elasticidade aos preços e que flexibilidade os consumidores têm se acederem a determinados agentes ou tecnologia que lhes permita desfasar o consumo. O exemplo clássico é o do carregamento de carros elétricos que podem ser carregados no período de menor consumo no geral", concluiu Rodrigo Belo.No dia de lançamento do Open Data, a 22 de novembro de 2022, a E-REDES celebrou um protocolo de parceria com a Nova SBE no âmbito da utilização de informação do portal para apoiar projetos de investigação. "Este protocolo de partilha de dados com a E-REDES vem reforçar o papel do Nova SBE Social Sciences DataLab enquanto vetor para a colaboração científica entre as diferentes indústrias e a Academia promovendo, simultaneamente, o uso de dados como ferramenta para a resolução de problemas empresariais e societais", sublinha Alice Caetano, project manager do Nova SBE Social Sciences DataLab.