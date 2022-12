A exposição dos vencedores

As categorias e os prazos de candidatura

Nesta 11.ª edição do Prémio Nacional de Agricultura as categorias são:Jovens Agricultores;Empresário em Nome Individual (ENI);Agricultura Digital;Agricultura Exportadora;Agricultura Sustentável;Personalidade, prémio a atribuir por nomeação a uma personalidade pelo seu percurso e relevante contributo para os setores da Agricultura, Agroindústria, Florestas e Pecuária.Decorre entre 4 de novembro de 2022 a 13 de janeiro de 2023 e consiste na apresentação das candidaturas, submetidas pelos candidatos no site oficial do Prémio, em www.premioagricultura.pt , no período acima indicado., presidente do Conselho de Administração Portugal Foods, professor na Universidade do Minho, presidente da Confederação dos Agricultores Portugueses, vice-reitor, Investigação e Inovação da Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro, diretor-geral da Cotec, presidente do Conselho de Curadores da Universidade do Porto, coordenadora e chefe de divisão da Rede Rural Nacional e Direção Geral de Agricultura e Desenvolvimento Rural, delegada nacional/ponto de contacto do programa Horizon, Agência Nacional de Inovação, administrador executivo do Banco BPI, CEO da ConsulaiJovens Agricultores / ENI, técnico superior, AJAP, CEO, Associação BLC3, diretor executivo, HIESE, diretor comercial - Agricultura, Banco BPI, vice-presidente, ISA, investigador, ISCAP, CEO, iBET - Instituto de Biologia Experimental e Tecnológica, responsável pela Área de Empreendedorismo, ANJE, gestora Região Douro Empreendedor, Regia-Douro Park, professora auxiliar, Universidade Católica Portuguesa, diretor executivo, IACA, sócio-gerente,Agri-Marketplace, presidente, ViniPortugal, diretor executivo Agricultura-Turismo, Banco BPI, presidente, FIPA, presidente da Direção, ANIL, secretária-geral, Casa do Azeite"Orgulha-nos termos recebido pela distinção, pelo trabalho de uma equipa muito empenhada, muito competente e incentiva-nos a continuar com o trabalho de excelência que temos desenvolvido", disse Constance Ludovice. "Somos a única empresa na Europa licenciada para produzir e comercializar as variedades de batata-doce que são desenvolvidas pela Universidade de Louisiana nos Estados Unidos. Obriga-nos a ter critérios de qualidade muito muito apertados e distingue-nos também pela qualidade do material vegetal que reproduzimos. As variedades já são procuradas pelo próprio nome que é um incentivo grande também para a continuação do nosso trabalho", concluiu Constance Ludovice.A Bio-Freixo, oriunda de Freixo de Espada à Cinta, entre os vários produtos tem o vinho vegan. "A ideia foi lançar um vinho 100% natural porque só fazemos produtos biológicos. Há 22 anos lançámos o primeiro vinho biológico e agora fazemos também este. Desde 2019 que certificamos o primeiro vinho bio vegan", disse Gilberto Pintado da Bio-Freixo. Fazem também cerveja artesanal, semeiam a cevada, fazem a maltagem pois têm campos de lúpulo e todo o processo é certificado em modo biológico. Obedece à lei da Pureza 1540, ou seja, é uma produção de cerveja só à base de água, cevada e lúpulo."É sempre importante para uma empresa que exporta mais 90% da sua produção e que está em cinco das principais regiões vinícolas em Portugal. E é sempre importante para o mercado nacional ver estas distinções, ver que Portugal valoriza, de certa maneira e com as suas condicionantes, os produtores portugueses", disse Vitória Pais, da Casa Santos Lima, sediada em Alenquer. Assinalou que os custos de produção estão cada vez mais altos e que o maior desafio para todas as empresas agrícolas portuguesas "é reinventarem-se, reduzirem custos e sobretudo diversificarem a oferta".Ferdinando Bernardino de Freitas da Quinta de Torre de Bera é produtor de figos-da-índia em três variedades: branca, vermelho e laranja. Este prémio foi muito importante porque lhe deu visibilidade e abriu portas para contactos e parcerias como, por exemplo, com Israel e Espanha. Hoje exportam 99% da sua produção. Por outro lado, foi o reconhecimento da aposta feita. Como explicou Ferdinando Bernardino de Freitas, investiram numa cultura "que fizesse face às alterações climáticas porque a figueira-da-índia é uma cultura que não precisa de grande quantidade de água, converte rapidamente os nutrientes em alimentos e tem uma grande produtividade". Tem processos e projetos com várias unidades de investigação e empresas a nível nacional que estão a "tentar desenvolver novos produtos, com novas abordagens".São produtores de castanha em três variedades e de cereja. Os principais desafios, segundo Margarida Oliveira, que faz agricultura há dez anos, são a falta de água e os preços da energia. "A nova produção de cerejeira consome muita água e principalmente neste verão, em que se registou a primeira vaga do calor no dia 7 de julho, e algumas qualidades tardias não conseguiram atingir o calibre desejável porque a água é um alimento essencial. Falta transmissão de conhecimentos porque as escolas e os investigadores fazem muita investigação mas acho que depois não passam esse conhecimento para os agricultores", apontou Margarida Oliveira.A distinção da Hernâni Saldanha teve a ver com a exportação. "Estamos a trabalhar com mais exportação de hortícolas e a tendência é para aumentar as vendas e aproveitar o clima que temos na zona de Torres Vedras, que é um clima atlântico temperado que permite produzir bastante artigos hortícolas tanto no inverno como no verão." Em culturas de rua e fruteiras notou-se dificuldades com a falta de água este ano."É bastante importante porque demonstra a visão que o nosso CEO, Manoel Ramires (1941-2022), tinha para a empresa com a aposta na sustentabilidade, não só na parte de fabril como também na matéria-prima que é o peixe, que é o mar. Somos autossustentáveis em 40% da nossa energia e temos um projeto para em 2023 passarmos a ser em 60%, e a restante será energia verde comprada ao nosso parceiro. A sustentabilidade será sempre um fator essencial na nossa empresa", considerou Jorge Cidade. Na sua opinião, "temos de olhar sempre para o futuro e o futuro é aquilo que nos vai sustentar. Estamos há 160 anos em atividade e queremos estar cá mais 160 anos. Somos sustentáveis, conseguimos sempre inovar os nossos produtos, somos cada vez mais amigos do ambiente, mas também amigos do nosso consumidor e queremos trazer valor para o nosso consumidor".