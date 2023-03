2023 é o ano do recomeço da Sun Concept

Categoria - Inovação e Empreendedorismo

Todo o desenho dos cascos está feito para que, mesmo em movimentação, o impacto nas margens pelo seu deslocamento seja mínimo, a que se junta o silêncio e a ausência de fumos, cheiros, derrames, etc. Manuel Costa Braz

CEO da Sun Concept

Em 2015, nasceu a Sun Concept. Os seus sócios tinham a convicção de que era o momento certo por o país estar a sair de uma crise económica. Anteciparam-se à tendência natural do mercado de uma maior sustentabilidade e eficiência energética, através da construção de embarcações inovadoras e disruptivas, com produção em série a partir de 2019. "Foi isso que aconteceu, conseguindo ter a empresa perfeitamente alinhada com estes objetivos, no final desse ano", recorda Manuel Costa Braz, CEO da Sun Concept. Mas não conseguiram antecipar a pandemia de covid-19 em março de 2020 e os seus efeitos nos anos seguintes. "Os nossos clientes naturais são as empresas de operação marítimo-turística, pela economia de operação - lembro que não existem combustíveis fósseis na utilização das nossas embarcações - e pela capacidade de poderem apresentar um produto realmente inovador aos seus clientes. Mas a paragem na atividade turística e a incerteza na sua recuperação tiveram, naturalmente, um enorme impacto na procura dos nossos produtos", relembra Manuel Costa Braz.A faturação caiu a pique. A expectativa da empresa era faturar 1,3 milhões de euros mas ficou pelo 657,4 mil euros, em 2021 previam passar os 2 milhões de euros mas atingiram apenas 935,8 mil euros. Em 2022, faturaram 1,5 milhões de euros, 85% dos quais para exportação. A alternativa nestes três anos foi procurar clientes privados e utilizar a menor ocupação da capacidade de produção instalada para desenvolver e melhorar os modelos que tinham em produção, mantendo os 26 postos de trabalho.As embarcações da Sun Concept não utilizam combustíveis fósseis, são autónomas do ponto de vista energético, e concebidas para causar o menor impacto possível junto dos ecossistemas. "Todo o desenho dos cascos está feito para que, mesmo em movimentação, o impacto nas margens pelo seu deslocamento seja mínimo, a que se junta o silêncio e a ausência de fumos, cheiros, derrames, etc.", assinala Manuel Costa Braz.A Sun Concept tem vários modelos em produção sendo que o bestseller é a embarcação de 7 metros de comprimento, monocasco, vocacionado para navegação em zonas de águas calmas - barragens, rios, lagos. Foram vendidas 30 embarcações, primeiro na sua versão Sunsailer e, atualmente, na versão EVO.Manuel Costa Braz sublinha que só foi possível sobreviver porque os sócios foram dotando a empresa dos capitais próprios necessários para manter a atividade. Considera que 2023 será o ano de um novo recomeço"com produtos perfeitamente comprovados e que servirão de base a novos, filhos da experiência acumulada, novas instalações em meados de 2023 com mais espaço, que nos permitirão criar linhas mais eficientes e com maior capacidade de produção e inovação, o reforço da nossa equipa de desenvolvimento, assim como a ligação, através da proposta de colaboração direta, com universidades e institutos politécnicos na obtenção de recursos humanos de qualidade, processo de internacionalização". Preveem investir 5 milhões de euros até 2027.O capital da empresa é nacional e está distribuído da seguinte forma: MRM - Investimentos e Serviços (50,53%), Welcome Waves (43,77%) e Penus Secum - Investimentos (5,69%).