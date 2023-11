Anadia aborda desafios e estratégias na gestão da água

Nos últimos anos, tem-se feito um grande investimento para melhorar a qualidade do serviço prestado, para reduzir as perdas de água na rede de abastecimento, e para obter uma maior otimização e controlo do funcionamento da rede. Maria Teresa Cardoso

Presidente da Câmara Municipal de Anadia

A gestão hídrica representa um desafio complexo e multifacetado, crucial para a sustentabilidade do ecossistema global e o bem-estar humano. Esta prática abrange a administração integrada e estratégica dos recursos hídricos, considerando não só as necessidades humanas, mas também a preservação dos sistemas naturais. Conscientes deste desafio, a cidade de Anadia prepara-se para acolher a conferência sobre "Gestão da Água", no próximo dia 24 de novembro, um evento que parte das "Conferências de Outono" que regressam pela segunda vez ao Cineteatro do concelho. Esta iniciativa, dinamizada pela câmara municipal em parceria com a FNWay Consulting. teve a sua primeira sessão em setembro e pretende "proporcionar um espaço para reflexão profunda sobre temas de importância nacional", salienta a organização.Ao Negócios, Maria Teresa Cardoso, presidente da Câmara Municipal de Anadia, admite que a ‘Gestão da Água’ é um tema que deveria ser do interesse de todos, a nível regional, nacional e até mundial, uma vez que "a água é um bem precioso essencial à vida, que, não sendo preservado, se pode esgotar". A autarca focou que a necessidade de sensibilizar a população para a importância deste recurso natural, que deve ser poupado, é fundamental. "Apesar de se falar cada vez mais sobre este assunto, ainda há muita falta de conhecimento, que gera comportamentos que agravam ainda mais a situação, já complicada devido à seca».Maria Teresa Cardoso enfatizou a relevância do tema no concelho de Anadia, onde a gestão do abastecimento de água pública para consumo mantém-se sob a tutela do município. "Nesta área, em particular nos últimos anos, tem-se feito um grande investimento para melhorar a qualidade do serviço prestado, para reduzir as perdas de água na rede de abastecimento, e para obter uma maior otimização e controlo do funcionamento da rede".A conferência abordará a água como um recurso crítico, essencial para a vida e o desenvolvimento socioeconómico, destacando a sua crescente escassez e distribuição irregular. Serão discutidas questões como a disponibilidade de água em todo o país, as assimetrias na sua distribuição, a viabilidade de transvases, a eficácia na retenção e gestão da água que aflui ao país, a capacidade de armazenamento e barragens, e a necessidade de investimento para reduzir perdas e desperdícios.O debate também abrangerá a adequação dos tarifários, as estruturas empresariais do setor, a possível necessidade de estações de dessalinização e o uso criterioso de fundos comunitários do PRR e do PT2030. "Haverá água para todo o país? Haverá assimetrias na sua distribuição? Fará sentido falar em transvases do Norte para o Sul? Conseguimos reter e gerir toda a água que aflui ao país? Teremos barragens e capacidade de armazenamento suficientes? E quanto às perdas e aos desperdícios de água, será necessário investimento nas redes e capacidade de gestão para minimizar tal?" são algumas das questões que a organização pretende ver respondidas pelo painel de oradores composto por Pedro Cunha Serra (ex-presidente da AdP - Águas de Portugal), António Carmona Rodrigues (ex-ministro das Obras Públicas e ex-presidente da Câmara Municipal de Lisboa), e José Furtado (presidente da AdP - Águas de Portugal). A moderação será feita por Luís Mira Amaral, atual presidente dos Conselhos da Indústria e Energia da CIP e ex-ministro da Indústria e Energia, que ressaltou a importância do tema, referindo-se à água como "um recurso muito crítico no século XXI".A conferência promete ser um marco na discussão sobre a gestão da água, abordando não só os desafios imediatos, mas também as perspetivas futuras para assegurar a sustentabilidade deste recurso vital. A sessão em Anadia é um reflexo do compromisso com a sensibilização e educação da comunidade sobre a sua gestão responsável.