Aumentar a literacia de gestão nas PME

O que oferece este curso? O programa de formação certificada para PME tem 18 meses de duração com soluções customizadas e módulos específicos sobre áreas estratégicas como a Gestão Empresarial, Gestão Sustentável do Negócio, Gestão de Clientes e Operações, Transformação Digital, Inovação para a Competitividade, Gestão de Pessoas, Crescimento e Internacionalização. Serão 80 horas de formação, divididas entre seis sessões presenciais em Lisboa ou Porto (42 horas) e 38 horas de formação online assíncrona.

A Nova SBE Voice Leadership é uma iniciativa que pretende capacitar os gestores e decisores de empresas com ferramentas e rotinas de gestão que ajudem a melhorar a sua competitividade e o seu crescimento futuro, pois sabe-se que o nível de literacia de gestão é um fator determinante no desempenho das micro, pequenas e médias empresas e no crescimento da economia."Acredito que a agilidade e as competências em gestão são bússolas que podem e irão conduzir as PME ao sucesso. O nosso programa de gestão, a iniciar em abril de 2024, ao capacitar estas empresas com as ferramentas essenciais para um crescimento sustentável e ao investirem no seu desenvolvimento, propõe-se a contribuir não apenas para negócios mais robustos, mas também para comunidades empresariais mais resilientes e preparadas para enfrentar os desafios que o futuro reserva à sociedade e à economia", considera Pedro Brito, diretor associado e CEO da Formação de Executivos da Nova SBE e diretor da iniciativa Voice Leadership.Melhorar a literacia de gestão é fundamental para aumentar o nível de competitividade das empresas portuguesas, que é muito baixo quando comparado com o de outros países da União Europeia: cerca de 60% das PME portuguesas dizem não ter interesse em exportar, 86% não utilizam ferramentas de gestão essenciais, e mais de 70% não realizaram qualquer investimento em transformação digital nos últimos dois anos. O Voice Leadership aspira ser uma força que impulsionará a contribuição das PME no panorama económico português. "Temos o objetivo ambicioso de um aumento de 2% no PIB nacional, ao final dos três anos, através do impacto positivo gerado pelas PME, fortalecidas com competências de gestão e o maior programa de mentoria nacional que o programa irá desenvolver", afirma Pedro Brito.Este programa destina-se a gestores de pequenas e médias empresas, mas está aberto às microempresas que se podem candidatar para fazer parte do programa de formação. Mas só poderá participar um gestor/decisor por empresa, entendida esta como sociedade com NIF atribuído. Os profissionais liberais não são elegíveis para este programa.A fase de candidatura termina a 29 de fevereiro de 2024, a que se segue a fase de seleção e comunicação até 15 de abril de 2024. O custo para a frequência do programa é de 650 euros, apoiado ainda por 2.500 bolsas disponíveis.Para acelerar esta formação foram selecionados mais de 100 formadores e mais de 200 mentores, com a curadoria dos professores da Nova SBE. O programa terá mais de 25 áreas temáticas, inclui bootcamps de formação de formadores e mentores, conta com 13 parceiros fundadores e 70 turmas de formação de gestão para PME. Haverá ainda acesso a suporte e conteúdos complementares disponíveis numa biblioteca online desenhada e selecionada para o programa.Esta iniciativa pretende também ter impacto através da realização do maior estudo científico feito em Portugal sobre PME, com o objetivo de se compreender melhor quais as principais barreiras ao crescimento da produtividade e internacionalização das PME. São barreiras externas, como o acesso a financiamento? Ou são barreiras internas, tais como a falta de competências de gestão? Qual o método mais eficaz, em termos de custo-benefício, de promover a transição e eficiência energética das PME - será através de informação, formação ou consultoria? O acesso ao financiamento será uma barreira à transição? As suas conclusões poderão ajudar a guiar a tomada de decisão e apoiar o desenho das políticas públicas eficazes, máximo impacto com o mínimo de recursos, que promovam o crescimento da produtividade a nível nacional.mil empresasturmashoras de formaçãomódulos complementareseventosmentoresmil horas de mentoria