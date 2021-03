A baga que veio da China para a Vidigueira

Jovens Agricultores

Novos produtos com base no goji Estão a fazer o lançamento de três novas referências de compota, em que a base é o goji, mas com outras misturas de fruta como a romã, a laranja e o limão. Em breve será lançado um chocolate em tabletes com bagas de goji biológico. A ideia de Hugo Bacalhau é lançar novos produtos sempre com base no goji.



Em termos de desafios futuros da Goji Natur, Hugo Bacalhau refere que, "depois de implantado o projeto, a principal dificuldade é a comercialização das bagas desidratadas por causa da concorrência do produto chinês, se bem que estamos em mercados diferentes, ainda assim pode-se dizer que é um desafio".

Hugo Bacalhau (Goji Natur)"A Goji Natur nasce da forte vontade de criação de um negócio próprio aliada ao gosto pela agricultura. Queria apostar neste setor, mas com inovação e não apenas explorar frutos/produtos já muito vistos no mercado", recordou Hugo Bacalhau. A sua formação não tinha a ver com a atividade agrícola, estudo na Escola de Comércio de Lisboa, mas "sempre tive ligação ao campo e um gosto que foi crescendo comigo por este mundo agrícola".A ideia andou sempre à volta de produzir pequenos frutos, como os mirtilos, as framboesas ou as amoras, mas verificou que era um mercado mais ocupado e procurou alternativas. Após algumas experiências e pesquisas, Hugo Bacalhau conheceu as bagas de goji, originárias da China, e foi "paixão à primeira vista". "Um superalimento que vinha de longe e ainda não era muito conhecido por cá", disse Hugo Bacalhau.Na Quinta dos Freixiais, na Vidigueira, fez a plantação do pomar em 2017, com a intenção de produzir e entregar as bagas biológicas a uma cooperativa ou um revendedor. "Rapidamente, apercebi-me de que não seria fácil pois era uma cultura emergente e pouco conhecida. Então criei a marca Goji Natur e entrámos em 2018 no mercado com as bagas frescas, que foi uma novidade em muitos espaços comerciais", contou Hugo Bacalhau.Atualmente têm no mercado quatro produtos: as bagas de goji frescas que foi a inovação e a novidade quando em 2018 entraram no mercado, as bagas de goji desidratadas, a compota de goji e uma geleia picante de goji.Na pandemia de covid-19 a Goji Natur não sentiu o impacto muito forte no negócio. "As vendas têm crescido todos os anos, e 2020 não foi exceção. Claro que poderíamos ter crescido ainda mais e o facto de os nossos produtos serem bio e muitas vezes considerados gourmet faz com que não sejam um bem de primeira necessidade e os consumidores neste último ano deram prioridade a estes, mas modo geral não nos podemos queixar", explica Hugo Bacalhau.Mesmo assim investiu numa loja online para acompanhar o crescimento do comércio eletrónico. "Ainda tem de ser melhorada, pois estamos prestes a lançar produtos novos e temos alguns objetivos em mente para a loja online após isso", concluiu Hugo Bacalhau. "Os produtos são 100% biológicos, naturais e portugueses. Todos os ingredientes e as empresas com quem fazemos parceria são sempre empresas portuguesas", sublinhou Hugo Bacalhau.