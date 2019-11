Manuel Ramalho Eanes é administrador executivo da Nos e participou no painel "The Next Wave of Product and Service Innovations", que se realizou no Portugal Digital Summit. Licenciado em Gestão pela Universidade Católica Portugues, tem o MBA pelo INSEAD e iniciou a sua carreira na McKinsey e fez a sua carreira nas telecomunicações.



Considera que o domínio do mobile veio para ficar?

Se por "domínio do mobile" se entende a maior utilização móvel da web, seguramente que sim. Se alguma coisa se vai acentuar, à medida que se criam novos devices, é que se ligam mais objetos à rede. Estamos à beira de uma explosão de mobilidade que é preciso saber aproveitar e gerir.



Quais na sua opinião as principais tendências na digitalização e/ou no mobile?

Sabemos todos bem, como consumidores o que esperamos que é cada vez mais. Tudo fácil, sem esforço, intuitivo, personalizado, bonito. Queremos falar quando não podemos escrever. Queremos antecipação do que queremos, riqueza nas nossas experiências, honestidade e segurança nas relações com que contamos. Nada de novo mas muito de importante.



O que nos parece, é que tudo isto vai ficar maior e melhor na revolução que o 5G nos traz. Por isso, estamos a investir no 5G seriamente. Não só na tecnologia mas no ecossistema que vai transformar as nossas vidas como consumidores, profissionais e cidadãos. Na realidade aumentada e na internet das coisas. Numa nova era de produtividade e de entretenimento. Estamos preparados para um mundo novo.



Qual tem sido o papel das telcos e do mobile na transformação digital?

As Telcos são, na era do 5G, um parceiro fulcral para a transformação digital das empresas. São os mais preparados para garantir operação, segurança, suporte de posto de trabalho de acordo com as exigências de produtividade atuais, mas sobretudo o ecossistema de parceiros capaz de entregar de A a Z um roadmap de inovação e transformação que cumpra os requisitos das empresas e instituições públicas mais exigentes. As suas exigências de performance, segurança, compliance e inovação são de topo. O seu ecossistema tecnológico é rico de competências e parcerias. O seu imperativo de transformação é um imperativo de sobrevivência.