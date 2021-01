A estratégia digital tem de ser da organização

Isabel Guerreiro Está no Santander desde abril de 2005, e em setembro de 2020 tornou-se head of Digital Europe do Banco Santander. Licenciada em Engenharia pelo Instituto Superior Técnico e um MBA pelo INSEAD, é do conselho de supervisão do Santander Polónia e administradora do Santander Portugal, responsável pela transformação digital e inovação.

"A nossa indústria tem incumbentes que se começaram a informatizar há muitos anos e portanto tem uma estrutura de legacy que não é fácil de adaptar com a agilidade que precisamos ao contexto atual", começou a referir Isabel Guerreiro, administradora do Santander.O setor financeiro debate-se com exigências regulatórias nomeadamente em termos de dados tanto por causa da RGPD como da regulação. Neste caso, as exigências regulatórias passam pela localização dos dados, se pode usar e ter uma estratégia na cloud pública. "São algumas limitações que as fintechs e insurtechs não têm, mas para nós, do ponto de vista regulatório, é um desafio e não há um level playing field", assegura Isabel Guerreiro. Esclarece que além do "reporting existem regras de capital, de liquidez. Desde a crise financeira que as exigências regulatórias aumentaram de forma exponencial obrigando a grandes investimentos".Adianta ainda que têm sido os dados a impedir que as big techs entrem na área financeira, com exceção dos pagamentos. "Conseguem potenciar os dados mas a banca e as seguradoras têm limitações bastante relevantes técnicas, regulatórias para poder explorar os dados".A administrador do Santander admite que, por exemplo, os reguladores na banca são especialistas em liquidez, capitais, mas não são native digitals. "Falar de tecnologia, de API, cloud, é mais complicado para os reguladores". Acrescenta que a indústria financeira é risk averse. "Quando as pessoas depositam as suas poupanças num banco estão à espera que corra tudo bem, ou quando seguram a casa e o automóvel estão à espera que a indústria funcione. Nós vendemos segurança, confiança."Na opinião de Isabel Guerreiro esta visão de transformação digital da indústria financeira é cara, demora tempo. "Numa indústria que tem de apresentar resultados a cada trimestre, às vezes, ter projetos de longo prazo custa porque os resultados não surgem logo. Existem projetos de curto prazo, mas para ser transformadora, sobretudo quando é preciso criar as fundações, não se faz de um dia para o outro. Com as taxas de juro negativas que afetam a rentabilização dos ativos, torna-se ainda mais difícil em termos de investimento", referiu.Considerou que "uma estratégia digital tem de abarcar toda a organização e o top management tem de acreditar que esse é o caminho porque, caso contrário, como demora tempo, facilmente se desiste, e não só demora tempo como às vezes nos enganamos".