Vinusoalleirus: A força da marca Soalheiro

Empresas Sustentáveis - Menção Honrosa



Em 1974, a paixão pela viticultura levou João António Cerdeira, com o apoio do pai, António Esteves Ferreira, a plantar a primeira vinha de alvarinho e a criar em 1982 a Soalheiro, a primeira marca de Alvarinho em Melgaço e uma das primeiras marcas de Alvarinho na sub-região de Monção e Melgaço.



O percurso da empresa Vinusoalleirus está ligado a esta casta e ao vinho Alvarinho. A empresa conta com 22 colaboradores, faturou em 2019 4,7 milhões de euros, tendo exportado 1,5 milhões de euros para cerca de 40 países.



"Temos a Soalheiro dividido em áreas, as infusões, a adega, a vinha, o enoturismo, e começámos a meter um bocadinho a nossa alma e o nosso ser no alojamento local. Projetos para o futuro é fazer crescer cada uma destas áreas numa perspetiva socioeconómica e ambiental", refere António Luís Cerdeira, enólogo da Soalheiro.



Salienta que depois de terem construído a sustentabilidade económica com as diferentes variedades de vinhos, hoje estão "cada vez mais focados na nossa sustentabilidade futura que é a sustentabilidade social e ambiental".