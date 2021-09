A grande resiliência do setor agrícola

"Promover o rosto da terra, da agricultura que é reconhecida não só pela qualidade e pela segurança, mas também pela capacidade de adaptação e de inovação. Se dúvidas houvesse sobre isto, o setor agrícola foi apontado pelo Instituto Nacional de Estatística como aquele que melhor se adaptou à pandemia mostrando uma resiliência não vista em outros setores da nossa economia", revelou Maria do Céu Antunes, ministra da Agricultura.



A responsável governamental salientou ainda a importância do setor agroalimentar como alavanca para a recuperação do país após a pandemia de covid-19, e "para garantirmos sistemas alimentares sustentáveis e mais justos com alimentos frescos, seguros e de qualidade na mesa das nossas famílias".



Maria do Céu Antunes salientou ainda que as exportações não pararam de crescer mesmo durante os momentos mais duros da pandemia e que nos últimos dez anos aumentaram a um ritmo de 5% ao ano. "Ao mesmo tempo temos vindo a diminuir as importações, o que também tem a ver com o impacto desta crise social e económica em consequência da pandemia. Mas, por outro lado, os portugueses estão mais atentos para fazer melhores escolhas e optarem pelo comércio local e de proximidade, e com isso ter o sistema alimentar mais justo e sustentável que todos nos aspiramos", referiu Maria do Céu Antunes.





Leia Também Para uma agricultura mais “cool” e moderna