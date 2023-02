A importância da análise de contexto

Desde o início da pandemia em março de 2020 que as empresas vivem numa espécie de montanha-russa económica, com paragens, quebras e crescimentos, a que se sucederam os efeitos da guerra na procura nos mercados, nos custos adicionais na energia e outras matérias-primas, e a disrupção de cadeias de abastecimento. Mas a consciência e a experiência dos ciclos económicos estão nas preocupações dos organizadores da PME Líder e implica que, para a atribuição do estatuto de PME Líder, se tenham em conta diferentes contextos.



"O IAPMEI e o Turismo de Portugal fazem, em conjunto com os parceiros bancários e com sistema nacional de garantia mútua, uma análise de contexto", sublinha Nuno Gonçalves, administrador do IAPMEI. Adianta que têm em conta tanto as dificuldades transversais a todos os setores da economia, como a exposição de um ou outro setor a realidades específicas. "Pode haver um setor que tenha, por exemplo, sofrido uma determinada dificuldade em pôr os seus produtos junto dos clientes por causa por exemplo das cadeias de abastecimento", exemplifica Nuno Gonçalves.



A experiência difícil do turismo



Um dos setores que passaram por uma experiência particularmente difícil durante os anos pandémicos de 2020 e 2021 foi o turismo. Carlos Abade, administrador do Turismo de Portugal, recordou que no setor do turismo "se recuou 24 anos em dormidas e dez anos em valor, o que é bastante expressivo do ponto de vista de impacto nas contas das empresas. Quando olhamos para os dados de 2020 e de 2021 e os comparamos com 2019 percebemos de facto o impacto."



Mas, segundo Carlos Abade, este período também permitiu perceber a capacidade de resiliência e de resistência do turismo português, que é o 12.º destino mais competitivo do mundo. O turismo cresceu de 2009 a 2019 a quebrar recordes sucessivos de 10% e com uma presença muito forte e competitiva no mercado internacional. Em 2020 e 2021, durante a pandemia teve fortes quebras e travagens, mas, "em 2022, assistimos a uma recuperação para níveis pré-pandémicos com valores de receita do turismo 15% acima de 2019 e a entrada em mercados de valor como o dos Estados Unidos, que em termos de receita cresceu quase 50% em relação a 2019", afirmou Carlos Abade.



Este gestor assinalou ainda que o valor da marca PME Líder se adiciona ao valor da empresa, "portanto, todas as empresas têm interesse e percebem o valor que tem o estatuto PME Líder. O acesso ao financiamento é mais fácil e com menor custo de capital, portanto é impossível as empresas não gostarem do prémio PME Líder porque só lhes traz vantagens", concluiu Carlos Abade.