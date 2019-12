Estamos a viver uma época de radicalizações e a quebra de consensos não é um chavão. filipe vasconcelos romão

Diretor do Departamento de Relações Internacionais da UAL

A China tem um grau de abertura exterior superior ao dos Estados Unidos, que é de 16% para a China e inferior a 10% para os Estados Unidos. Vítor ramon fernandes

Professor auxiliar de Relações Internacionais na Universidade Lusíada de Lisboa

Hoje, o campeão do liberalismo no cenário internacional vai ser a China. Os Estados Unidos querem pôr travões a uma ameaça, sendo certo que são a potência liderante e hegemónica do ponto de vista internacional. Daniel bessa

Economista

Há vulnerabilidades, interesses e velocidades diferentes na resolução deste conflito. Esta guerra comercial está a refletir-se no crescimento económico dos Estados Unidos pois a China é o terceiro parceiro comercial dos Estados Unidos, embora a Alemanha e o Japão representem provavelmente mais do que a China, tal como o Canadá e o México. A China está mais interessada em chegar a acordo mais depressa do que os Estados Unidos porque podem colocar-se questões críticas sobretudo o risco de o crescimento económico cair para 4%, o que pode ter reflexos políticos e sociais internos.Filipe Vasconcelos Romão, professor convidado do ISCTE-IUL, do Departamento de Relações Internacionais da UAL e da Universidade ORT do Uruguai, chamou a atenção para o facto de se estar a viver "uma época de radicalizações e a quebra de consensos não é um chavão". Na política espanhola, por exemplo, temos uma política de blocos, o eleitor está radicalizado e não sai do seu nicho. Nos Estados Unidos quando olhamos para as sondagens e para as tendências de avaliação e popularidade do Presidente, vê-se que tem uma popularidade claramente negativa, uma média de 10% negativos, mas que tem 38 a 39% que não deixam de considerar que a sua atuação é positiva. "Estes fenómenos também levam a uma questão complexa, isto é, que se transformam as maiorias sociais em políticas", concluiu Filipe Vasconcelos Romão.Por sua vez Daniel Bessa referiu-se aos perdedores da globalização. "Os Estados Unidos era um dos países que estavam a perder essa guerra. Hoje o campeão do liberalismo no cenário internacional vai ser a China. Os Estados Unidos querem colocar travões a uma ameaça, sendo certo que são a potência liderante e hegemónica do ponto de vista internacional".Considerou que este refluxo vai ter impacto no bem-estar global, pois a "economia mundial atingiu o seu pico de crescimento na década que se seguiu à viragem do milénio, deve ter sido o período mais rápido do crescimento mundial". Estes períodos são caracterizados por um crescimento do comércio internacional muito superior ao do PIB, que é o driver do crescimento económico. "Potencia muito o aumento da produtividade, das cadeias de abastecimento e que se viu interrompida pela crise económica mundial de 2007-2008. Não foram só as exportações para esses mercados emergentes, mas estes passarem a estar profundamente inseridos nas cadeias de abastecimento para contribuir para o embaratecimento dos insumos e da eficiência e da produtividade."