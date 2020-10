“A nossa diferenciação começa sempre nas pessoas”, diz Gonçalo Barral

Como é que olha e que análise faz do setor das óticas em Portugal?

Em Portugal temos um tecido empresarial no ramo da ótica, na sua generalidade, sinceramente muito competente e com elevada qualidade no âmbito dos serviços prestados. É verdade que algumas óticas se destacam mais que outras na excelência e na qualidade de serviço disponibilizado, o que é normal, mas penso que estamos bem posicionados em termos internacionais no que concerne à qualidade e serviço, de uma maneira geral.





Na Essilor Portugal consideramos que as óticas são um elemento fundamental da nossa cadeia de valor. Lentes de elevada qualidade exigem serviços de ótica de elevada qualidade. Como não vendemos diretamente ao público, precisamos que as óticas parceiras acompanhem o grau de excelência e de qualidade com que produzimos as nossas lentes para que o resultado final seja realmente de excelência.





Qual a estratégia da Essilor para o mercado português?

A nossa estratégia passa sempre por um ponto fundamental que são as pessoas. Temos marcas muito fortes e líderes, temos uma tecnologia muito avançada e inovadora, mas a nossa diferenciação começa sempre nas pessoas, tanto nos nossos colaboradores como a relação com os nossos parceiros e sociedade em geral.





A nossa missão é clara: “Melhorar Vidas, Melhorando a Visão”. Isto leva-nos a ter como objetivo a contínua sensibilização das pessoas para os cuidados de saúde visual. Por exemplo, os problemas com a má visão das crianças, o rápido crescimento da miopia prevendo-se que em 2050 metade da população mundial será míope, a proteção da luz azul e dos raios UV, temas muito pertinentes em Portugal e ainda para mais em cenário de excesso de utilização de dispositivos digitais, e a garantia de uma correção visual adequada para os condutores portugueses.





Por outro lado, ao sermos a empresa líder mundial no fabrico e comercialização de lentes oftálmicas, temos ainda a grande responsabilidade de continuar a evoluir e contribuir para a evolução dos mercados onde nos inserimos. E Portugal não é exceção. Queremos por isso continuar na senda da inovação tecnológica, tanto ao nível das lentes oftálmicas como dos instrumentos que suportam a adequação das lentes às necessidades concretas do consumidor, assim como continuar a apoiar os óticos nossos parceiros na melhoria dos produtos e serviços que disponibilizam. O mundo está a mudar muito e por isso iremos continuar a apresentar ao mercado novas soluções que permitam aos retalhistas enfrentar uma dinâmica cada vez mais exigente de relação com o consumidor.