A prática da saúde baseada em valor

Em 2014 a José de Mello Saúde fez um projeto-piloto de medição de outcomes para cirurgia da catarata no Hospital CUF Descobertas. A partir de então, o Value Based Healthcare entrou na agenda estratégica e foi lançado o programa que foi alargado a outras unidades da rede CUF e hospitais geridos em PPP, o "que tem consolidado uma cultura de qualidade com uma prestação de serviços centrada no doente", referiu Rui Diniz, vice -presidente da José de Mello Saúde e administrador da CUF.



Em 2018, e em parceria com o The International Consortium for Health Outcomes Measurement (ICHOM), tem processos de monitorização de valor em saúde na cirurgia da catarata, cancro da mama, osteoartrose do joelho, doença coronária, lombalgia medicina perioperatória, osteoartrose da anca, cancro coloretal e cancro do pulmão.



Benchmarking



Têm ainda mais duas patologias com processo de medição de outocomes interno. Como diz Rui Diniz, "a experiência e o conhecimento adquirido permitem-nos definir novos processos para medição de valor que ainda não estejam padronizados, sendo a diabetes um bom exemplo disso, patologia para a qual o ICHOM só disponibilizou guidelines muito recentemente. A José de Mello Saúde disseminou esta metodologia em 11 das suas unidades, numa visão que se quer em rede".



Em termos de resultados, participaram no programa de benchmarking internacional do ICHOM para cirurgia da catarata, o Globe, "no qual obtivemos a classificação de estrela em 4 das 6 dimensões avaliadas, o que distingue os melhores prestadores nas diferentes variáveis em análise", assinala Rui Diniz. Outro exemplo foi a divulgação dos primeiros resultados para a osteoartrose do joelho na Cimeira de Cascais, "evento que selou o Compromisso Nacional por uma Agenda de Valor em Saúde em Portugal",.



Em termos de organização e de estrutura, este gestor explica que "cada projeto de medição de outcomes implica a nomeação de um clinical lead e do qual o sucesso da implementação depende, pela sua motivação, operacionalização e divulgação junto dos pares". O programa de VBH tem ainda um Advisory Board Clínico, constituído por médicos das diferentes áreas clínicas, para apoiar na definição e estratégia, levantamento de boas práticas de mercado e discussão crítica sobre value based healthcare.