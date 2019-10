A saúde não é despesa, é um investimento nas pessoas

"A palavra-chave é medir porque se financiarmos o sistema de saúde com base nos benefícios alcançados para o doente, e não apenas no número de interações com os profissionais de saúde, estaremos a diferenciar as opções que trazem mais benefício para os doentes", sublinhou Filipa Mota e Costa na abertura da 4.ª conferência Investir em Saúde, numa organização do Jornal de Negócios com o apoio da Janssen e da APAH (Associação Portuguesa de Administradores Hospitalares).





"Temos tecnologia que nos permite tratar melhor a informação, com esta podemos medir, e com essa medição podemos tomar decisões com mais conhecimento e mais qualidade de forma a melhorar resultados, estimulando as boas práticas, promovendo a eficiência no sistema de saúde", afirmou Filipa Mota e Costa.