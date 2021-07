Agricultura agora | A valorização da produção nacional: Portugal sou eu, uma marca Portugal

Luis Mira, Secretário-Geral da CAP fala sobre " A valorização da produção nacional: Portugal Sou Eu, uma marca Portugal", após a abertura de José João Parrão, Diretor Comercial da Direção Negócio Agricultura do BPI.



Em cima da mesa vão estar questões tão relevantes como a importância da marca Portugal Sou Eu na promoção da economia nacional e os benefícios para os consumidores e as empresas.



Assista em direto, dia 13 de junho às 09h30, no Jornal de Negócios.