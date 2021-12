Agricultura é o motor económico na pandemia

Leia Também Água pode condicionar o futuro da agricultura

"Temos de ser pragmáticos e o valor dos produtos vai ter de crescer, o preço aos consumidores tem de aumentar, não há outra hipótese devido ao disparar dos custos de energia, dos combustíveis, dos custos de produção e dos transportes. Neste caso, não se trata dos preços, mas da escassez", afirmou Gonçalo Andrade, presidente da Portugal Fresh. Por sua vez, o presidente da Associação dos Agricultores do Ribatejo, Luís Seabra, salientou que "houve um ciclo ao contrário, em que os fatores de produção não estavam tão altos no início do ano e a colheita acabou com preços em alta, como o tomate, o milho, o arroz, o azeite, que são anuais. Mas há outros setores que estão a ser afetados pelos aumentos de preços dos fatores de produção já no presente."Se o contexto é marcado pela inflação, desregulação das cadeias de abastecimento, aumentos de preços da energia e de fatores, Gonçalo Andrade sublinha que, neste ciclo longo de 22 meses de pandemia, "o setor agroalimentar sem dúvida de que foi e é o motor económico do país e da União Europeia. Os consumidores europeus tiveram acesso a produtos de elevada qualidade, com enorme segurança alimentar, tanto frescos como secos ou transformados ou congelados, a preços acessíveis."Gonçalo Andrade referiu ainda que "esta última década foi impressionante" para o setor dos frutos, legumes e flores. Em 2010, produzia cerca de 2,2 mil milhões de euros, exportava 700 milhões de euros, cerca de 35% do valor que produziam. Hoje, valores referentes a 2020, o setor produz cerca de 2,9 mil milhões de euros, a média dos três últimos anos foi de 3 mil milhões de euros de valor de produção, e exportam 1,683 mil milhões de euros."Em 10 anos, duplicámos o valor das exportações, o que demonstra uma agricultura muito moderna, altamente tecnológica, virada para um equilíbrio adequado entre a sustentabilidade ambiental, social e económica, porque sem o equilíbrio adequado também é difícil criarmos empregos, como temos criado, e para termos uma relevância importante para o PIB nacional", salientou Gonçalo Andrade.O responsável pela Portugal Fresh considera que muitas vezes a burocracia tem sido um travão sobretudo quando se quer ter um setor mais moderno. Sublinhou que a escala é muito importante e, num país pequeno e com agricultura familiar, "os agricultores pequenos são muito importantes, mas devem estar inseridos em organizações de produtores para conseguirem valorizar mais os seus produtos", defendeu Gonçalo Andrade.No setor dos frutos e legumes, o valor médio da produção europeia que passa por organizações de produtores está em cerca de 46%, enquanto em Portugal apenas 25% da produção passa por organizações de produtores. "Temos de saber cooperar mais entre as empresas e organizar melhor a fim de conseguirmos criar mais escala e melhorar o nosso poder negocial para que se consiga distribuir melhor o valor na cadeia de valor alimentar", disse Gonçalo Andrade. Considerou ainda que a Portugal Fresh tem "excelentes parcerias tanto com a indústria como com a distribuição, mas temos de ter um poder negocial superior para conseguirmos melhorar a nossa posição na cadeia agroalimentar"