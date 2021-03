AgroAguiar: No princípio foi a castanha

Empresas Sustentáveis - Vencedor



Início da atividade: 2007

N.º de colaboradores: 50

Volume de faturação: 5,1 milhões de euros

Volume de exportação: 2,9 milhões de euros



Fundada em 2007 em Sabroso de Aguiar, em Vila Pouco de Aguiar, a AgroAguiar cultiva, adquire, processa e distribui frutos secos e frutos congelados portugueses para o mercado nacional e internacional. Adquire mais de 90% da fruta em Portugal através de uma relação de proximidade com agricultores e cooperativas locais. No entanto, como salienta Rodrigo Reis, administrador da AgroAguiar, "a castanha é o nosso produto core".



"Os principais destinos dos nossos produtos são o abastecimento às indústrias alimentares, que transformam a nossa matéria-prima congelada, e o retalho alimentar", disse Rodrigo Reis. O gestor considera que "todos os anos temos conseguido acrescentar novos frutos congelados para que a indústria alimentar e o retalho alimentar possam ter uma oferta alargada de congelada de qualidade durante todo o ano".



Em termos de desafios Rodrigo Reis considera que é crucial para se manterem competitivos "a otimização dos nossos processos produtivos numa ótica de sustentabilidade e de acrescentar valor aos nossos produtos". Esta será a base para consolidar a posição e as quotas de mercado, mas sobretudo para tentar crescer tanto com produtos core e como outros que possam surgir. Podem ser por iniciativa da nossa empresa, sobretudo de inovação que possamos acrescentar à nossa atividade, quer pelos nossos clientes que todos os anos nos lançam desafios nos nossos campos de atuação nomeadamente na distribuição de fruta congelada", concluiu Rodrigo Reis.





Estratégia ambiental A empresa tem uma estratégia de sustentabilidade ambiental para atingir a neutralidade carbónica. Apostou na produção da energia para autoconsumo e um dos projetos passou pela implementação de 454 painéis solares, que evita a produção de 150 toneladas de CO2, o equivalente à plantação de sete mil árvores. Outro projeto tem a ver com a gestão de resíduos de embalagens com 9,34 toneladas de CO2 evitadas.