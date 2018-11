Com o aumento dos custos de produção e a baixa do preço do milho e do trigo houve necessidade de procurar culturas alternativas tais como batata (indústria e consumo), brócolo, courgette, tomate, pimento, ervilha, fava, cebola e cevada para a indústria cervejeira. Isto feito em grande articulação com a agro-indústria porque se tratava de produtos para transformação.



Esta alteração é relevante. "A agro-indústria permite uma estabilização de preços, retirando-lhe a volatilidade de preços, o que permite ao agricultor planear a sua exploração a longo prazo", salientou Jorge Neves.



"São culturas horto-industriais com um grau de mecanização elevado e com um grau de especialização dos agricultores que os obriga a fazer grandes investimentos, não só em know-how mas também nos equipamentos e tecnologia. O agricultor precisa de um horizonte de estabilidade de preços que lhe permita fazer os investimentos com retorno", assinalou Jorge Neves.

Cultura dominante e praticada em regime de monocultura, o milho juntou, em Outubro de 1986, cerca de 600 agricultores da região do norte do vale do Tejo, na Agrotejo. No ano seguinte, com o fim do monopólio da EPAC, surgiu a cooperativa Agromais, organização comercial de cereais, que criou estruturas de secagem e armazenagem colectivas, constituiu equipas de apoio técnico de campo, profissionalizou a comercialização da produção, e fez a formação profissional dos empresários agrícolas."Nos anos 90 iniciamos um processo de diversificação de culturas porque nessa altura percebemos que o sector dos cereais seria um sector sacrificado na União Europeia. Até à reforma da PAC em 2002 pagava-se para se produzir, o que provocava excedentes de produção na Europa em termos de cereais e de lacticínios. Esta situação causou distorções no mercado, e na formação dos preços internacionais. Este alívio, como previamos, iria ser feito à custa do fimda subsidiação dos cereais", recorda Jorge Neves, director-geral da Agromais.