A Câmara Municipal de Albufeira, com a Cofina como Media Partner, convida um conjunto de especialistas e "forças vivas" da região para debater diferentes temas, como a Ação Social, Turismo, Juventude, Cultura, Transição Digital, Estratégia de 2030, entre muitos outros.



Nos dias 8, 9 e 10 de abril, assista à cimeira em direto no site e redes sociais da Câmara Municipal de Albufeira e do Jornal de Negócios.

Saiba mais em albufeira21summit.pt