Anadia debate habitação, competitividade fiscal e água

O Município de Anadia, em estreita colaboração com a FNWay Consulting, está a dinamizar a segunda edição das "Conferências de Outono", uma série de encontros que visa abordar e debater algumas das questões mais prementes e atuais que afetam a nossa comunidade. Estas conferências, que se realizarão nos meses de setembro, outubro e novembro, proporcionarão um espaço para reflexão aprofundada sobre temas de relevância nacional.



Os encontros decorrerão no Cineteatro Anadia, entre as 9h30 e as 13h00, em três datas específicas: 29 de setembro, 27 de outubro e 24 de novembro. Cada conferência apresentará um painel distinto de oradores especializados, acompanhados por um moderador que orientará a discussão. Após as apresentações, será reservado um período para debate, durante o qual os participantes poderão colocar questões ou expressar dúvidas emergentes das intervenções dos oradores.



A primeira conferência, agendada para 29 de setembro, centrar-se-á no tema "Habitação". Terá como oradores Maria Teresa Cardoso, presidente da Câmara Municipal de Anadia; Fernando Santo, ex-secretário de Estado da Administração Patrimonial e Equipamentos do Ministério da Justiça; João Freitas Fernandes, senior partner na FFC - Gestão de Projetos Imobiliários; e Victor Reis, ex-presidente do IHRU. A moderação estará a cargo de Luís Mira Amaral, uma figura de destaque no panorama nacional nas áreas da economia e gestão.



A organização destaca que a presidente da Câmara Municipal da Anadia irá partilhar com os presentes a experiência e a visão do município sobre os problemas da habitação, com os oradores a terem uma longa experiência de intervenção nesta área desde os primeiros anos pós 25 de abril até ao presente. Fernando Santo e João Freitas Fernandes têm participado quer na promoção e no desenvolvimento de diversos programas públicos de Habitação, quer na promoção privada da habitação, enquanto Victor Reis, como ex-vererador da Câmara Municipal de Lisboa e ex-presidente do IHRU, conhece bem a realidade do setor público no domínio da Habitação. "Para se definirem políticas de habitação que permitam combater a atual crise é necessário conhecer as suas causas e comparar as medidas do Programa Mais Habitação com o diagnóstico", reflete a organização. "Também importa ver a forma como o Estado se organizou no passado para contribuir para resolver o problema da Habitação e analisar o sistema de licenciamento de urbanizações e das edificações, que é considerado pelos promotores como uma das maiores dificuldades e entraves".



Nesta primeira sessão deverão ser respondidas algumas questões, como "será que a Administração Pública Central e as autarquias têm uma organização capaz de promover a construção de habitação, com os meios técnicos adequados à missão?", "Como é gerir o parque habitacional do Estado?", ""O Código dos Contratos Públicos será um instrumento legislativo adequado à contratação de projetos, empreitadas e outros serviços conexos, ou constitui um entrave ao desenvolvimento dos empreendimentos"? E, por último, "qual o papel da iniciativa privada e a contribuição do mercado de arrendamento para mitigar a crise?"



Competitividade fiscal e gestão da água vão estar em debate



Em 27 de outubro, a discussão virará para a "Competitividade Fiscal". Este painel contará com a presença de Miguel Frasquilho, ex-Secretário de Estado do Tesouro e das Finanças; Gonçalo Lobo Xavier, Diretor Geral da APED; Rogério Fernandes Ferreira, renomado advogado fiscalista; e Tiago Caiado Guerreiro, especialista em fiscalidade. Diana Ramos, Diretora do Jornal de Negócios, assumirá o papel de moderadora.



Por fim, em 24 de novembro, o foco recairá sobre a "Gestão da Água". Participarão deste debate Pedro Cunha Serra e José Furtado, ambos com ligações à AdP - Águas de Portugal, bem como António Carmona Rodrigues, ex-Ministro das Obras Públicas. Mais uma vez, Luís Mira Amaral desempenhará o papel de moderador.



Dada a relevância dos temas e a qualidade dos intervenientes, espera-se uma grande afluência ao evento. Assim, embora a participação seja gratuita, é imperativo que os interessados efetuem a sua inscrição previamente.



As "Conferências de Outono" prometem ser um espaço de diálogo enriquecedor e construtivo sobre problemáticas que, direta ou indiretamente, influenciam o dia a dia da comunidade e do país.