Anadia debate problemas nacionais

O atual momento de instabilidade mundial e as suas repercussões nacionais vão estar em debate na cidade de Anadia, no ciclo de "Conferências de Outono", que irá decorrer entre setembro e novembro, no Cineteatro Anadia. Organizado pela autarquia local e a FNWAY Consulting, os encontros irão incidir sobre o impacto da guerra na Ucrânia nos preços da energia e o seu reflexo nas economias locais, o crescimento económico em Portugal e os problemas inerentes à produtividade, as alterações climáticas, a necessidade de implementar uma economia circular e a descarbonização, os ex-ministros Mira Amaral e Carlos Borrego, os ex-secretários de Estado Miguel Frasquilho, Vítor Santos e Óscar Gaspar, entre outras personalidades ligadas ao mundo empresarial nacional, compõem o lote de oradores. O modelo destas sessões está previsto assentar em três oradores convidados e um moderador, com um momento de debate em que poderão ser colocadas questões sobre o tema da conferência após as intervenções.



A energia e a guerra



O arranque das "Conferências de Outono" está previsto já para dia 30 de setembro com o tema "Energia: Europa e Guerra na Ucrânia" a subir ao palco do Cineteatro Anadia. A organização explica que o objetivo é falar da primeira crise energética em contexto de descarbonização. "A procura fortíssima de combustíveis fósseis no pós-covid veio a gerar o espetacular aumento de preços começado antes da guerra na Ucrânia", acrescentando que "este conflito veio exacerbar a crise que já se sentia, designadamente no gás e na trágica dependência da Rússia". Em Portugal, a organização enfatiza que tivemos a tempestade perfeita com uma seca extrema, diminuindo drasticamente a produção hidroelétrica a que se juntou o encerramento prematuro das centrais a carvão, levando a uma grande dependência das centrais a gás natural e da importação de eletricidade de Espanha. "Quer as empresas eletrointensivas quer as altamente consumidoras de gás natural estão a sofrer muito, estando em causa a sobrevivência de muitas delas."



Luís Mira Amaral, ex-ministro da Indústria e Energia, Demétrio Alves, engenheiro químico e ex-presidente da Câmara Municipal de Loures, José Allen Lima, ex-diretor da EDP e ex-administrador da REN, serão os convidados deste painel moderado por Vítor Santos, ex-secretário de Estado da Energia e ex-presidente da ERSE - Entidade Reguladora dos Serviços Energéticos.



O crescimento económico e a produtividade



Diana Ramos, diretora do Jornal de Negócios, vai ser a responsável pela moderação do debate do dia 28 de outubro, que irá explorar a produtividade como fator-chave por detrás do crescimento económico. Miguel Frasquilho, economista e ex-secretário de Estado do Tesouro e das Finanças, Óscar Gaspar, economista, ex-assessor económico do primeiro-ministro e ex-secretário de Estado da Saúde, e Sandra Maximiano, professora do Instituto Superior de Economia e Gestão da Universidade de Lisboa, vão focar-se no facto de países ou regiões mais produtivas acabarem por, em geral, ter níveis de crescimento económico sustentavelmente mais fortes. "Portugal, ao ficar para trás, põe em causa o crescimento, a sustentabilidade demográfica e o combate à pobreza. Nesta conferência, procurar-se-á perceber que fatores conduzem a maior produtividade e, como tal, a uma maior dinamização da atividade", salienta a organização.



Economia Circular e Descarbonização



Para encerrar o ciclo de debates, no dia 18 de novembro, a Anadia volta a receber Luís Mira Amaral, em que, acompanhado por Carlos Borrego, ex-ministro do Ambiente e Recursos Naturais, Paula Policarpo, jurista, gestora e mentora do Movimento Zero Desperdício, e Ana Maria Couras, vice-presidente do Conselho Geral da CIP - Confederação Empresarial de Portugal, irá debater a "Economia Circular e Descarbonização".