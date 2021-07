As ações para o futuro

Melgaço iniciou o processo de certificação de "Melgaço Mais Sustentável" junto da EarthCheck, que é o órgão acreditado pelo Global Sustainable Tourism Council (GSTC) e conta com o apoio e assessoria do IPDT. Tem uma estrutura de gestão e liderança, a DMO (Destination Management Organization), e a Green Team, estrutura operacional para definição e acompanhamento do plano de ação.



Em Melgaço vai ser instalado o Núcleo Tecnológico para a Sustentabilidade Agroalimentar (NUTRIR), com orientação científica do C.ISAS - Centro de Investigação e Desenvolvimento em Sistemas Agroalimentares e Sustentabilidade do IPVC (Instituto Politécnico de Viana do Castelo).



Melgaço integra uma rede de centros maker do Norte de Portugal e Galiza, cujo objetivo é criar e desenvolver uma rede de empreendedorismo, baseada nos centros de produção digital e prototipagem da eurorregião Galiza-Norte de Portugal e que funciona no Espaço Altice.



Trabalho remoto



Neste espaço, os jovens poderão aceder a ferramentas que os ajudem a desenvolver uma ideia de projeto tecnológico e criativa, que pode ser conhecimento transferível para as empresas já instaladas ou a instalar na Zona Empresarial de Alvaredo. A Melgaço Invest é um espaço para a promoção do microempreendedorismo, do empreendedorismo social e da experimentação tecnológica.



Melgaço foi o primeiro município da região do Alto Minho a ser reconhecido com o selo "Remote Work Ready Town", uma iniciativa do projeto Rural Move, comunidades de change-makers, que distingue a qualidade da oferta do município em termos de infraestruturas, equipamentos e serviços ao dispor dos trabalhadores remotos.



Foi ainda um dos primeiros municípios europeus (o segundo a nível nacional) a subscrever a Declaração Europeia de Cidade Circulares. Formulou duas candidaturas conjuntas de rede, cada uma com oito municípios, com temáticas da Iniciativa Nacional de Cidades Circulares - InC2, no seio do processo em curso junto da Direção-Geral do Território.





Glocal Melgaço No dia 16 de julho, pelas 15h30 tem lugar a conferência Glocal Melgaço- Pensar Global Agir Local, uma iniciativa do Jornal de Negócios com o apoio da Câmara Municipal de Melgaço. Do programa constam depoimentos de Hans Schlappa, da Hertfordshire Business School e Andreas Hollstein, autarca em Altena (Alemanha), fundador do Programa Re-Grow City e da nova rede a fundar Regrow Town. Conta com a participação de Ana Abrunhosa, ministra da Coesão Territorial, Manoel Batista, presidente da autarquia de Melgaço, e José António Lopes, ULG Coordinator Regrow City Urbact Coordenador e autor do Plano Estratégico MELGAÇO 2030. Vai ser transmitida no site e Facebook do Jornal de Negócios.