As faces da agricultura biológica no Douro

Não existe a classificação Porto Biológico Para Gabriel Pintado as maiores dificuldades prendem-se com as burocracias para a conceção, comercialização e certificação dos produtos naturais, fora dos circuitos agroindustriais. Por exemplo, numa cerveja artesanal, a validade de uma cerveja não pasteurizada é de seis meses, quando está mais carbonatada e mantém-se bebível no mínimo até 2 anos. "Este tipo de cerveja na Idade Média conservava-se em barris de madeira como o vinho, durante anos", refere Gabriel Pintado.



Na certificação Bio, existe ainda muitas dificuldades. "Sou um produtor de vinho na Região Douro e, existem várias classificações para os vinhos produzidos dentro da Região, como "Douro Reserva"; "Douro DOC", ou "Grand Escolha", mas ainda não existe a classificação "Douro Biológico".

Gilberto Pintado/Bio-FreixoA Bio-Freixo surgiu no ano de 2000, com aquisição de vinhas velhas na região do Douro Superior e com a plantação de castas novas, das variedades Tinta Roriz e Touriga Nacional. A sensibilização pelo meio ambiente e a preservação às gerações vindouras dos recursos naturais levou Gilberto Pintado à prática da viticultura biológica e, em 2007, da vitivinicultura biológica e biodinâmica.Considera que a prática total de agricultura biológica e a 70% de agricultura biodinâmica é facilitada pelo microclima mediterrânico, com características edafoclimáticas únicas para a prática da agricultura natural e biodinâmica. Há muitos viticultores que não fazem qualquer tratamento de fitofármacos nas vinhas."Nós fazemos a prevenção e controlo do oídio apenas com uma aplicação de enxofre em pó ou molhável e na prevenção e controlo do míldio fazemos apenas uma aplicação de calda bordalesa. Outras zonas de regiões demarcadas, para o controlo destas doenças, têm de aplicar em média 10 a 15 tratamentos por ano de sistémicos", refere Gilberto Pintado.Em 2008 foram lançadas as marcas de vinho, D’Freixo Wine-Bio, e vinagre Bio-Freixo, associando os produtos naturais à produção num parque natural e na região de Freixo de Espada à Cinta.Gilberto Pintado tem formação em psicologia organizacional, mas sempre teve uma ligação à terra. "Os meus avós já tinham património vitícola e os meus pais, além de herdarem uma parte, plantaram depois novas vinhas. Com 14 anos, eu já ajudava aos fins de semana, a escavar, a podar e enxertar as vinhas da exploração e, na altura da vinificação, já auxiliava no pisar das uvas no lagar caseiro e a fazer a trasfega e remontagem dos vinhos, para consumo caseiro e oferta a familiares."Em 2012, Gilberto Pintado avançou com experiências de plantação de lúpulo com três variedades, em função dos ácidos alfa: HN3; o nugget e o golding, levando à criação da cervejaria artesanal Freixo Beer Bio, com branca ale e a stout preta.Em 2014, com o aumento da exploração olivícola, foi a vez de investir numa fábrica de azeite ecológica e de extração a frio, com a seleção dos graus de maturação da azeitona negrinha de Freixo, que permite fazer atualmente três tipos de azeites/lotes como o azeite verde, com laboração da azeitona (verde) em meados de outubro, o lote misto com azeitonas colhidas em meados de novembro (verdes e pretas), e o lote de azeite maduro, com azeitonas colhidas em finais de dezembro (pretas) sob a marca Bio-Freixo.A pandemia de covid-19, que há um ano baralha as vidas e as contas dos negócios, teve impacto nas zero vendas de cerveja artesanal à pressão e em barril, que vivia das feiras medievais e das esplanadas em Espanha. A cerveja engarrafada e o vinho perderam vendas no canal restauração. Para compensar um pouco, as vendas do azeite subiram 30%.