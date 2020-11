Assista em direto à conferência sobre "O Futuro dos Mercados Financeiros"

O Jornal de Negócios e o Banco Carregosa realizam a 9ª edição da Grande Conferência O Futuro dos Mercados Financeiros, para debater os temas “Os efeitos de choque da pandemia – cenários para a banca e mercados” e “Tendências de investimento”. Assista aqui ao streming do evento que decorre entre as 09h00 e as 13h00.