O Santander Empresas promove a iniciativa Mais Próximo das Regiões, que irá percorrer, em 2019, várias cidades do País, com o objetivo de reunir empresários, gestores, académicos e associações da região. Nos próximos dias 26, 27 e 28 de junho, a Box Santander Empresas irá estar no Funchal, na Praça do Município. Ao longo de três dias serão abordados e debatidos vários temas relevantes para as empresas, em geral, e para a região de Madeira, em particular, com a participação de oradores de relevo. Hoje, entre as 10h00 as 12h00, realiza-se o debate 'Conversas Soltas - Madeira em Perspetiva', que poderá acompanhar aqui 10h00 - 12h30Abertura Institucional - Sofia Frère, Adjunta da Administração, Santander - em representação da Administração e na qualidade de Responsável da Área Comercial Açores e MadeiraDavid Caldeira, Administrador, Porto Bay Hotels & ResortsJorge Veiga França, Presidente, Associação Comercial e Industrial do FunchalJosé Carmo, Reitor, Universidade da MadeiraLuís Miguel de Sousa, Presidente, Grupo SousaMiguel Gouveia, Presidente, Câmara Municipal do FunchalPedro Calado, Vice-Presidente, Governo Regional da MadeiraVítor Calado, Diretor Rede Madeira, SantanderModeração: Andreia Vale, Jornalista, Grupo Cofina Media