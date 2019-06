Braga mostra excelência no pódio da economia

Arranca esta segunda-feira, 3 de junho, no Altice Forum de Braga, a 4.ª Semana da Economia, uma iniciativa que decorre até sexta-feira e que pretende ser uma mostra do potencial económico e de inovação da capital do Minho. Numa edição dedicada à "Economia e Talento", o evento conta com o envolvimento do tecido empresarial e industrial de Braga, da comunidade de startups, das instituições formativas e dos vários parceiros estratégicos.



O programa inclui vários eventos durante toda a semana, destacando-se o Fórum Económico, que contará com a presença do Ministro do Planeamento, Nelson Souza. Outro ponto alto será a realização de uma Mostra Empresarial, nos dias 6 e 7 de junho, que contará com a participação de mais de 70 empresas, parceiros, universidades, escolas secundárias e profissionais e outras entidades locais que vão dar a conhecer aquilo que de melhor se faz de Braga para o mundo.



"A Semana da Economia é uma iniciativa que mostra ao país e ao mundo a aposta que Braga faz no empreendedorismo, no conhecimento e na inovação, setores onde se destaca, constituindo também uma homenagem às empresas e a todo o ecossistema empresarial e industrial da região, que ano após ano consolidam Braga como uma referência económica nacional", afirmou ao Negócios o presidente da Câmara de Braga e da InvestBraga, a promotora do evento.



"Prova disso mesmo é o crescimento das exportações que temos assistido, cujos números são elucidativos: em 2015, Braga era o 12.º concelho mais exportador. Hoje é o sexto concelho mais exportador", destacou Ricardo Rio. Melhor: " Se tivermos em consideração as empresas que operam desde Braga mas que têm sede em Lisboa, somos o terceiro concelho mais exportador, com um impacto importantíssimo na economia portuguesa, assumindo 3,6% das exportações nacionais", enfatizou o autarca. Esta entrada no pódio nacional correspondeu a 2,1 mil milhões de euros de vendas de produtos e serviços "made in" Braga nos mercados internacionais.



"Na próxima quarta-feira, no Fórum Económico, vamos revelar outros indicadores interessantes e que atestam o crescimento económico de Braga", prometeu Rio.





programa Fórum económico e mostra empresarial A Semana da Economia, promovida pela InvestBraga e que decorre no Altice Forum Braga, será preenchida com um conjunto de iniciativas que pretende mostrar o potencial económico do concelho e da região.



A Semana da Economia arranca esta segunda-feira com o Conselho Estratégico da InvestBraga, seguindo-se a IV Cimeira dos Embaixadores Empresariais de Braga e a Conferência "30 anos da revolução de veludo: liberdade e democracia - República Checa, um parceiro para investimentos".



Fórum económico com Nelson de Souza

Grande destaque do evento é a realização do Fórum Económico, na quarta-feira, momento em que serão apresentados os resultados dos cinco anos de atividade da InvestBraga e que contará com a presença do ministro do Planeamento, Nelson de Souza.



Mostra empresarial nos dias 6 e 7 de junho

Outro ponto alto da Semana da Economia é a realização de uma Mostra Empresarial, nos dias 6 e 7 de junho, que contará com a participação de mais de sete dezenas de empresas, parceiros, universidades, escolas secundárias e profissionais e outras entidades locais que vão dar a conhecer aquilo que de melhor se faz de Braga para o mundo.