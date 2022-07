Carlos Carreiras: “Nenhum município está ainda preparado”

Para Carlos Carreiras, "nenhum município está preparado para as alterações climáticas". "Há uns que deram um passo mais à frente e definiram uma estratégia e que já têm ações no terreno, mas na verdade os 308 não estão preparados", considera o autarca.



Em Portugal, segundo uma análise da Deco, "das 308 autarquias só 81 é que estão preparadas para as alterações climáticas que acontecerão nos próximos anos e têm planos eficazes para as combater", referiu Francisco Teixeira, managing partner da Get2C. Esta foi a inspiração para desenvolver a iniciativa Autarcas pelo Clima, cujo objetivo é promover a neutralidade carbónica junto das autarquias, referiu.



Para Luís Veiga Martins, associate dean da Nova SBE, a escola tem como visão "a school for a better and sustainable future". Daí a importância de falar "de clima, de alterações climáticas, da jornada que todos os stakeholders têm de desenvolver, como os municípios, que têm um papel muito importante para que consigamos um objetivo nacional, expresso no roteiro para a neutralidade carbónica e europeu, de se alcançar a neutralidade carbónica em 2050".