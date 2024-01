Categoria Escola e Floresta: A sustentabilidade florestal vista pelos alunos dos Maristas

A floresta faz parte da vida e do horizonte do Externato Marista de Lisboa, que é envolvido pelo ecossistema verde da mata de Monsanto. "Os alunos têm aulas em salas cujas janelas permitem contemplar esta magnífica floresta. Cuidar de espaços como estes é uma preocupação constante, até porque se algo acontecer aqui será inevitável que interfira connosco. Os nossos alunos mais novos fazem com regularidade caminhadas para conhecer melhor a floresta e aprender os cuidados que devemos ter com esta. Somos uns privilegiados por termos uma floresta tão rica como vizinha", descreve Guida Dias, coordenadora do ensino secundário do Externato Marista de Lisboa. Por isso, em particular, nas aulas de Geografia, tanto no ensino básico como no ensino secundário, a floresta é um dos temas objeto de tratamento pedagógico. "Afinal, somos um país em que mais de metade do território é ocupado por floresta", salienta Guida Dias.



A equipa de alunos e professores do Externato Marista de Lisboa venceu o Prémio Escola e Floresta na edição 2020-2021 com um trabalho em vídeo de três minutos sobre o desaparecimento das florestas no mundo, os fogos florestais naturais ou provocados em Portugal. Ao longo do vídeo questionaram porque deixou de se valorizar a floresta, pediram a crianças e jovens para explicar o que é a floresta, referiram dados estatísticos e enalteceram a importância de espaços florestais como os parques naturais para o turismo.



Para Guida Dias, os alunos dos Maristas "gostam de abraçar desafios e são, normalmente, criativos. Com a pandemia, foram poucas as iniciativas em que puderam participar, pelo que se envolveram especialmente com este projeto". Trata-se de "uma escola com uma preocupação constante com a sustentabilidade ambiental".



Por isso, salientou, "ficámos muito entusiasmados com o prémio, fruto da visão sobre sustentabilidade florestal dos nossos alunos".



Educação pelo exemplo



A mesma responsável sublinha a importância dos prémios destinados às comunidades escolares e exemplifica com o caso do Externato Marista de Lisboa. Os prémios que os alunos recebem permitem "não só a visibilidade dos projetos em que eles se envolvem e em que acreditam, mas também servem de motivação para os mais jovens".



Guida Dias salienta que a educação pelo exemplo é um dos pilares do projeto educativo do Externato Marista de Lisboa. Por isso, "quando os nossos jovens se envolvem e há reconhecimento do trabalho realizado, isto serve de motivação adicional para que outros mais jovens se envolvam e, assim, a comunidade escolar torna-se cada vez mais uma comunidade participativa e envolvida com a sociedade em que está inserida". O Externato Marista de Lisboa nasceu em 1947 num primeiro espaço situado na Rua da Estrela. Com o crescimento do número de alunos e para melhorar a sua qualidade, passou a funcionar na Rua da Artilharia Um no ano letivo de 1953/1954. Mais de três décadas depois, no ano letivo de 1989/1990, começou a funcionar na freguesia de São Domingos de Benfica, na Rua Major Neutel de Abreu. Está nas proximidades de Monsanto, o pulmão verde de Lisboa, que tem cerca de 900 hectares, e é um dos grandes parques florestais urbanos da Europa e um dos mais jovens parques florestais em Portugal.



Prémio Floresta é Sustentabilidade

3.ª Edição 2021-2022

Categoria Escola e Floresta

Vencedor Externato Marista de Lisboa

Menção Honrosa Escola Profissional Infante D. Henrique - Porto