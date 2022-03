Cerimónia de entrega de prémios | Prémio Floresta e Sustentabilidade

No dia 30 de março, às 16h45, realiza-se a Cerimónia de entrega de Prémios da 3ª edição do Prémio Floresta e Sustentabilidade, momento em que serão anunciados os vencedores das categorias a concurso:

Gestão e Economia da Floresta

Inovação e Ciência

Floresta e Comunidade

A Escola e a Floresta

As candidaturas foram analisadas pela PwC e avaliadas por um júri reconhecido na área da floresta em Portugal.





PROGRAMA

16h30 Welcome Coffee





16h45 Boas-vindas

António Redondo, Presidente da Celpa





17h00 Intervenção Temática

Júlia Seixas, Professora da Nova School of Science & Technology, Pró-Reitora da

Universidade Nova de Lisboa





17h15 Intervenção do Presidente do Júri

Daniel Bessa, Economista e Presidente do Júri

17h30 Enquadramento do Prémio| Categorias e Metodologia de Avaliação

Ana Cláudia Coelho, Directora, Responsável pela Área de Serviços de

Sustentabilidade, PwC





17h45 Entrega de Prémios

18h30 Encerramento

Nuno Banza, Presidente, Conselho Diretivo do Instituto da Conservação da

Natureza e das Florestas - ICNF

18h45 Porto de honra

Apresentadora: Ágata Rodrigues, CMTV



As distinções a atribuir, por categoria (exceto A Escola e a Floresta), consistirão num prémio pecuniário de 5 mil euros para o vencedor e ainda num plano de meios de divulgação, nomeadamente no Correio da Manhã e no Jornal de Negócios, em papel e onli- ne. Na categoria A Escola e a Floresta, a equipa vencedora recebe um minicurso (14 horas) de produção/edição/promoção de vídeo para a equipa do vídeo vencedor (até 6 pessoas) oferecido pelo Grupo de Educação ETIC (ETIC, EPI – Escola Profissional de Imagem e Colégio Cesário Verde), que este ano se associa novamente à iniciativa. Adicionalmente, serão atribuídos 5 mil euros a destinar a um projeto de valorização ambiental, que poderá ser dos próprios alunos ou à escolha dos alunos/turma/escola, em articulação com as entidades organizadoras da iniciativa.





Esta é uma iniciativa da CELPA em associação com o Correio da Manhã e o Jornal de Negócios, que conta com o apoio da PwC e o Patrocínio do ministério da Economia e Transição Digital.

Saiba mais em: www.premioflorestasustentabilidade.pt

Para conhecer os vencedores assista em direto no site e Facebook do Jornal de Negócios.