Cerimónia de Entrega do Prémio Portugal Inspirador

O Prémio Portugal Inspirador é uma iniciativa do Santander, do Jornal de Negócios e do Correio da Manhã, em parceria com a Informa DB e a Accenture, que visa distinguir e divulgar as empresas e personalidades que contam para o País, aportando maior valor a quem se destaca em Portugal pela capacidade de criar emprego, dinamizar o mercado, inovar, potenciar o desenvolvimento económico e contribuindo assim, para o crescimento da economia nacional.





No dia 9 de novembro, vamos dar a conhecer os vencedores desta iniciativa, pelas 17h00 no site e facebook do Jornal de Negócios.

Assista aqui.



PROGRAMA





17h30 Porque nos Inspira Portugal?



17h35 Abertura Institucional

Pedro Castro e Almeida, CEO, Santander Portugal

17h50 Conversa a dois – Portugal é o próximo Kilimanjaro?

Benedita Aires, Partner, Vieira de Almeida

Alexandre Marques, Médico Fisiologista de Alta Performance

18h20 Introdução à Cerimónia

Diana Ramos, Diretora, Jornal de Negócios

18h30 Entrega de Prémios

19h15 Cocktail