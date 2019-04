Cerimónia de Entrega dos Prémio Floresta e Sustentabilidade a 8 de maio

A CELPA, em associação com o Correio da Manhã e o Jornal de Negócios organiza o Prémio Floresta e Sustentabilidade com o apoio da PwC e o patrocínio do Ministério da Agricultura, Florestas e Desenvolvimento Rural. Esta iniciativa, bienal, distingue as melhores práticas florestais e reconhecer a importância da fileira florestal e dos seus atores para a economia.



Os vencedores vão ser anunciados dia 8 de maio, numa cerimónia que se realiza na Estufa Real, Calçada Galvão, em Lisboa, com a presença de Luís Capoulas Santos, Ministro da Agricultura.

O orador convidado é Sadanandan Nambiar, Honorary Fellow do CSIRO Forest Ecosystem Science Group com a apresentação "It is Time for Re-Imaging a New Narration in Forestry".

Entrada livre, sujeita a inscrição em www.premiofloresta.cmjornal.xl.pt







Cerimónia de Entrega de Prémios

8 de maio de 2019 | Estufa Real | Lisboa

16:30 Recepção dos Convidados

Welcome Coffee

17:00 Boas-Vindas

Luís Veiga Martins, Diretor-Geral, CELPA – Associação da Indústria Papeleira

17:05 Abertura Institucional

Luís Capoulas Santos, Ministro Agricultura, Florestas e Desenvolvimento Rural

17:30 IT IS TIME FOR RE-IMAGING A NEW NARRATION IN FORESTRY

Sadanandan Nambiar, Hon. Fellow, CSIRO Forest Ecosystem Science Group

18:10 Critérios de Avaliação das Candidaturas

Ana Cláudia Coelho, Directora, Responsável pela Área de Serviços de Sustentabilidade, PwC

18:20 ENTREGA DE PRÉMIOS

18:45 Porto de Honra