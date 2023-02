Cerimónia Entrega do Prémio Mar Sustentável

O Jornal de Negócios e a Fórum Oceano, com o patrocínio da Câmara Municipal de Oeiras e com o apoio institucional do Gabinete do Secretário do Estado Mar, associam-se para lançar a iniciativa Mar Sustentável, que tem por objetivo promover e dar visibilidade à Economia do Mar.No dia 24 de fevereiro pelas 10h00 realizamos a Cerimónia de Entrega do Prémio Mar Sustentável, onde iremos distinguir os projetos que mais se destacaram no setor da Economia Azul.Nesta cerimónia iremos contar ainda com, Secretário de Estado do Mar,, Chefe Estado-Maior da Armada ePresidente do Fórum Oceano. Iremos ainda realizar um painel de debate com especialistas na área da economia azul.Saiba mais: marsustentavel.negocios.pt