Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM) foi eleita a "personalidade" do ano nos prémios Melhores Fundos 2019. Pela primeira vez, a iniciativa organizada pelo Jornal de Negócios e pela Associação Portuguesa de Fundos de Investimento, Pensões e Património (APFIPP) decidiu distinguir uma organização em vez de uma pessoa, uma decisão justificada pela ação do supervisor na promoção do mercado e pela participação em iniciativas junto da indústria para dinamizar a modernização do setor."Ao contrário do que se poderia esperar de uma autoridade com poderes para decidir como funcionam os mercados e os seus agentes, a CMVM não se tem limitado a assumir a posição fácil de legislador-polícia, ignorando a realidade dos operadores, que são de facto quem faz o mercado", destacou o presidente da APFIPP, na cerimónia de entrega de prémios, que decorreu esta terça-feira nos Montes Claros, em Lisboa. De acordo com José Veiga Sarmento, "uma das alterações que sentimos no papel da autoridade é que as suas preocupações passaram a incluir, para além do respeito pelas normas e pela proteção dos investidores, a atenção às condições em que a atividade se desenvolve".