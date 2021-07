Como investir na saúde no pós-pandemia

“Investir em Saúde no Pós-Covid” é o tema da 6.ª edição da Conferência Investir em Saúde, uma iniciativa do Jornal de Negócios e da Janssen, companhia farmacêutica do grupo Johnson & Johnson, com o apoio institucional da APAH - Associação Portuguesa de Administradores Hospitalares, que se realiza a 14 e 15 de outubro de 2021.





Filipa Mota e Costa, diretora-geral da Janssen Portugal, frisa que o objetivo da conferência é “sensibilizar para a importância do investimento em saúde e de encontrar soluções para o tempo futuro, porque a pandemia teve impacto de forma transversal na saúde e nos vários níveis de cuidados”.





Após um ano, o impacto da pandemia nos sistemas de saúde de todo o mundo tornou-se mais expressivo e visível, o que torna premente encontrar soluções para uma recuperação sustentável, eficaz e centrada no doente. Por isso, esta conferência propõe-se a refletir sobre estes desafios e encontrar recomendações para uma equação de futuro mais eficaz e sustentável para a saúde em Portugal.





Para Filipa Mota e Costa, é tempo de “refletir na recuperação, mas também no longo prazo, e aproveitar para construir o futuro da saúde em Portugal”. O que passa, aponta, por mais investimento, com novos modelos de financiamento, envolvendo todos, olhando à prevenção e à cronicidade da doença mas também pela “colaboração para melhores resultados em saúde, melhor acesso, percursos do doente otimizados e retirando proveito do digital para a integração e proximidade dos cuidados”.





O advisory board para 6.ª Conferência Investir em Saúde reuniu-se para preparar o debate em torno do tema deste ano que é “ Investir em Saúde no Pós-Covid”, tendo sido feita uma discussão sobre os temas mais relevantes tanto para a primeira parte da conferência que será dedicada ao “Pós-covid: prioridades para o doente”, como para segunda fase do debate, em que será avaliado “O Pós-covid: prioridades para o sistema e hospitais”.





O advisory board é constituído por Alexandre Lourenço, presidente da Associação Portuguesa de Administradores Hospitalares, Ana Sampaio, presidente da Associação Portuguesa da Doença Inflamatória do Intestino, Fernando Araújo, presidente do conselho de administração do Centro Hospitalar de São João, Filipa Mota e Costa, diretora-geral da Janssen Portugal, e Filipe Costa, head of Value Based Healthcare da Luz Saúde e professor assistente da Nova SBE.