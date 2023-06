Competição rumo à neutralidade carbónica leva quatro pessoas à COP28

A viagem terá a duração de dez dias, com uma equipa a dirigir-se a norte, outra ao centro, e a outra ao sul, mas com todas a passarem nos sete municípios parceiros. Luís Costa

Partner da Get2C

Foram mais de 100 as candidaturas que chegaram à Get2C, entidade promotora da iniciativa "Viagem pelo Clima", que terá este ano a sua segunda edição. Trata-se de uma competição rumo à neutralidade carbónica em que três equipas de quatro elementos viajam de norte a sul de Portugal, com o objetivo de deixar a menor pegada de carbono possível. O desafio foi desenvolvido no âmbito do movimento Cooler World, criado pela Get2C com o objetivo de informar e inspirar a população rumo à neutralidade carbónica e a uma vida mais sustentável. A equipa vencedora terá como prémio a participação na COP28, a conferência das Nações Unidas sobre as mudanças climáticas, que este ano decorrerá no Dubai, de 30 de novembro a 12 de dezembro.Mobilizar a sociedade portuguesa para a urgente transição climática de uma forma apelativa e desafiante é, nas palavras de Luís Costa, uma das missões do projeto que, como reforça o partner da Get2C, pretende igualmente "demonstrar a influência dos estilos de vida de cada pessoa na sua pegada de carbono e pegada hídrica, analisando o impacto que as suas escolhas diárias (transportes, alimentação e consumo de água) têm no planeta". Adicionalmente, a iniciativa contribui ainda para a mobilização dos municípios neste caminho da descarbonização.A partida para a "Viagem pelo Clima" está marcada para o dia 18 de setembro, em Cascais, o município promotor do projeto. O trajeto passará pelos restantes seis municípios parceiros - Famalicão, Faro, Gouveia, Odemira, Portimão e Viana do Castelo -, confirmados durante a conferência "Autarcas pelo Clima", que terão um conjunto de desafios para os 12 participantes selecionados, sempre relacionados com temas ambientais e nos quais terão a oportunidade de envolver a população no jogo. "A viagem terá a duração de dez dias, com uma equipa a dirigir-se a norte, outra ao centro, e a outra ao sul, mas com todas a passarem nos sete municípios parceiros", explica Luís Costa.A moeda oficial desta iniciativa são os "climas", que devem ser utilizados para pagar as despesas ao longo do percurso, que deverá ser o mais sustentável possível. "A moeda monitorizará as escolhas dos participantes ao longo da competição através de quatro vetores de avaliação: emissões de CO2, tempo, consumo de água, e dinheiro (em euros)", revela Luís Costa. No final, a equipa vencedora será aquela que tiver gastos menores e que terminar a competição com mais "climas" no bolso. Água, Ar e Terra são os nomes atribuídos às equipas.Os 12 participantes nesta viagem - com idades entre os 18 e os 60 anos - foram apresentados publicamente, através de um vídeo promocional, durante a conferência "Autarcas pelo Clima", onde foi igualmente revelado o testemunho de um dos vencedores na primeira edição, que participou na COP27, no Egito, e que assumiu o privilégio de marcar presença numa das maiores iniciativas mundiais em defesa do clima. "Foi uma experiência e uma oportunidade únicas", disse.Para apoiar e divulgar o projeto junto da população, a Get2C conta com uma equipa de embaixadores, na qual se inclui a ex-apresentadora Fátima Lopes, que acompanhará de perto a viagem das três equipas e que fará a cobertura em direto através do seu projeto "Simply Flow". Os restantes embaixadores são Catarina Matos, CEO e fundadora do projeto Mind The Trash, que além de loja online, que praticamente não produz "lixo", pretende ser um projeto de influência, de consciencialização e educação; Ana Milhazes, socióloga, ativista, e autora do blog "Ana, go slowly"; Francisco Araújo, empreendedor cívico, professor e fundador d’Os 230; e de Conceição Zagalo, empreendedora social, docente e comunicadora.