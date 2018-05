O Jornal de Negócios, em parceria com a PLMJ, organizam a Conferência Fusões & Aquisições | Economia em Movimento, no próximo dia 23 de Maio, na Fundação Calouste Gulbenkian, pelas 09h00.



Venha ouvir e debater sobre uma das áreas mais florescentes da nossa economia: o investimento direto estrangeiro (IDE) e a forma como este impactou o setor das fusões e aquisições no mercado português em 2017.



A PLMJ e o Jornal de Negócios trazem para cima da mesa de debate o know how de especialistas de topo e os melhores case studies, com o objetivo de partilhar consigo as suas experiências e perspetivas sobre o futuro. A informação é a base de qualquer investimento.

Entrada livre, sujeita a inscrição em www.economiamovimento.negocios.pt