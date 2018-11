Conversas Soltas em Braga – “Inovação e Talento a Elevar Portugal”

O Jornal de Negócios, o Correio da Manhã e o Santander Advance Empresas lançaram a iniciativa REGIÕES MAIS FORTES, que irá percorrer em 2018 sete cidades do país com o objectivo de reunir empresários, gestores, académicos e associações da região em Conversas Soltas.



Esta iniciativa realiza-se no âmbito da BOX Santander Avance Empresas, um espaço de encontro com as empresas, negócios e universidades, que leva às regiões uma oportunidade de partilha de boas práticas, ideias e conhecimento.





No dia 15 de Novembro, realiza-se a Conversa Solta em Braga dedicada ao tema "Inovação e Talento a Elevar Portugal". Os temas em cima da mesa são mesa são competitividade, crescimento e produtividade, disrupção, retenção de talento, atractividade nacional e financiamento.

Oradores:





Alexandre Mendes, Director, Startup Braga

Firmino Marques, Vice-Presidente, Câmara Municipal de Braga

Jorge Batista, CO-CEO, Primavera Software

José Oliveira, Responsável área de Inovação, Bosch Car Multimédia Portugal

Marcos Ribeiro, Diretor Coordenador Direção Universidades, Santander

