Conversas Soltas no Porto – Novos Negócios na Cidade – Turismo e Alojamento

O Jornal de Negócios, o Correio da Manhã e o Santander Advance Empresas lançaram a iniciativa REGIÕES MAIS FORTES, que irá percorrer em 2018 sete cidades do país com o objectivo de reunir empresários, gestores, académicos e associações da região em Conversas Soltas.



Esta iniciativa realiza-se no âmbito da BOX Santander Avance Empresas, um espaço de encontro com as empresas, negócios e universidades, que leva às regiões uma oportunidade de partilha de boas práticas, ideias e conhecimento.





No dia 19 de Abril terá lugar a segunda Conversa Solta no Porto, dedicada ao sector dos Novos Negócios na Cidade – Turismo e Alojamento. Os temas em cima da mesa são mesa são competitividade, inovação, financiamento e dinâmica empresarial.

Oradores:





Carlos Santos Lima, Head of Retail Small Business, Santander Totta

Miguel Velez, CEO & Fundador, Unlock Boutique Hotels

Nuno Camilo, Presidente, Associação de Comerciantes do Porto

Patrícia Teixeira Lopes, Vice Dean, Porto Business School

Ricardo Guimarães, CEO, Confidencial Imobiliário