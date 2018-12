Crise de crescimento da cidade

A expectativa de Alexandre Mendes, director da Start-Up Braga, é que agora a cidade saiba fazer o mesmo que fez no momento mais difícil e que consiga criar condições emblemáticas para ser uma cidade líder do século XXI.

Talento e inovação: Filipe Milheiro, Firmino Marques, Alexandre Mendes, Jorge Baptista, Andreia Vale e José Oliveira. Luís Vieira

"Há problemas que queremos ter e trabalhamos para ter esses problemas. A pressão que estamos sentir hoje é real", disse Alexandre Mendes, director da Start-Up Braga. Na sua opinião, "em quatro anos fomos capazes de dar a volta a muitas empresas, ao clima que se sentia em Braga, inverter o paradigma de saída da crise e reformular modelos de negócios, readaptar empresas para competir no cenário internacional".

Por isso, Alexandre Mendes não quer acreditar que agora não se saiba lidar com o sucesso. "É como se depois de ter desejado que saísse o Euromilhões, não saber o que fazer com o dinheiro", concluiu. A sua expectativa é que, no sucesso, Braga saiba fazer o mesmo que fez no momento mais difícil e que consiga criar condições emblemáticas para ser uma sociedade líder do século XXI.



Ao nível da mobilidade podemos ter melhores soluções com a Bosch e a vontade dos TUB se modernizarem. "Percebemos que mesmo que sendo a cidade em Portugal em que o tempo de deslocação é menor, temos de criar mecanismos para ser ainda mais rápida, descarbonizando a cidade, renovando um terço da frota dos Transportes Urbanos de Braga em dois anos", sublinhou Firmino Marques, vice-presidente da Câmara Municipal de Braga. A média de passageiros é de 50 mil passageiros/dia, e, em 2018, vão ultrapassar os 12 milhões de passageiros e o objectivo é chegar aos 20 milhões. Um dos projectos que Braga conseguiu atrair com fundos estruturais é o da descarbonização.

Cidade competitiva

As questões da habitação em Portugal são novas não só em Braga como no país, mas a cidade "é competitiva para jovens famílias, com uma rede de escolas públicas e privada muito boa e próximas, hospitais públicos e privados, várias soluções de ensino para vários modelos", embora conceda que "uma família internacional pode sentir a dificuldade porque há poucas escolas em língua inglesa, mas estamos a tentar resolver esse problema".

Em termos culturais Braga foi reconhecida pela Unesco como uma cidade internacional competente nas media-arts com o Festival Semibreve, a que acodem muitos estrangeiros.