Dia da Europa – Que visão para uma economia Europeia resiliente e sustentável?

No âmbito do Dia da Europa assinalado a 09 de maio, o Negócios com o apoio da Católica Lisbon School of Business and Economics, organiza um evento sobre as crises e o papel da Europa.

Esta conferência que decorrerá no dia 09 de maio às 15h30 no Auditório 511 na Católica Lisbon School of Business and Economics, terá como tema central "Que visão para uma economia europeia mais resiliente e sustentável?", e contará com a presença de Klaus Regling, Diretor Executivo do Mecanismo Europeu de Estabilidade.

AGENDA

15h30 Nota de Boas Vindas

Diana Ramos, Diretora, Jornal de Negócios

15h35 Keynote

Paolo Gentiloni, Comissário Europeu para a Economia (mensagem vídeo)

Perspetivas para a economia Europeia e as consequências da guerra na Ucrânia para a recuperacao económica.

15h45 Palestra Aberta

Klaus Regling, Diretor Executivo do Mecanismo Europeu de Estabilidade

Como tornar a economia Europeia mais resiliente e sustentável a longo prazo? Lições de crises passadas.

16h15 Mesa Redonda

A recuperação das economias Europeia e Portuguesa depois da pandemia. Como enfrentar os acrescidos riscos geopolíticos e económicos trazidos pela guerra na Ucrânia.

Oradores

Vítor Gaspar, Diretor dos Assuntos Fiscais do Fundo Monetário Internacional

João Leão, Ex-Ministro das Finanças

Cristina Casalinho, Presidente da Agência de Gestão da Tesouraria e da Dívida Pública

Joana Silva, Professora Associada, Católica Lisbon School of Business and Economics

Klaus Regling, Diretor Executivo do Mecanismo Europeu de Estabilidade

Moderação Cecília Meireles, Ex-Deputada

17h15 Nota de Encerramento

Filipe Santos, Dean da Católica Lisbon School of Business and Economics

Assista em direto, no dia 09 de maio, pelas 15h30, no site e facebook do Jornal de Negócios.