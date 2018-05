Jim Costa descende de uma família ligada aos negócios da produção de leite. RUIOCHOA

A actual administração Trump sofre de algumas inconsistências, sobre vários temas como a NATO, questões comerciais, relações com a Rússia, a China, a Turquia. Jim Costa

Democrata, candidato ao Congresso

O Diálogo de Legisladores Luso-Americanos decorreu em Lisboa pela quarta vez. Esta iniciativa começou em 2015, promovida pela administração da FLAD, liderada por Vasco Rato. Tem permitido "um entendimento mais robusto, não-partidário, entre os legisladores", como se refere na declaração final assinada pelos 20 eleitos luso-descendentes que participaram no encontro entre os quais três membros do Congresso: o democrata Jim Costa e os republicanos Devin Nunes (presidente da Comissão dos Serviços Secretos da Câmara dos Representantes) e David Valadao.Os políticos norte-americanos elogiam "a visão da FLAD", por promover encontros entre os eleitos nos Estados Unidos e os governantes os políticos e membros relevantes da sociedade civil portugueses. Esta iniciativa "encurtou a distância entre Portugal e os Estados Unidos" escrevem na declaração final do encontro. "Estes diálogos de legisladores têm sido muito eficazes na promoção das relações bilaterais entre os dois países e geraram um entendimento mais profundo da importância estratégica das alianças transatlânticas", consideram.Destacaram o exemplo da criação da California Portuguese American Coalition (CPAC), em 2016, Diniz Borges, presidida pelo professor e cônsul honorário em Tulare. A primeira iniciativa do CPAC foi fazer o inventário dos eleitos lusodescendentes -municipais e estaduais - nos Estados Unidos, tendo registado 84 nomes."A CPAC foi estabelecida para unir os eleitos luso-americanos da Califórnia e encorajar uma cooperação mais próxima em relação a causas comuns nas suas respectivas comunidades. Uma coligação similar na costa leste dos Estados Unidos está a ser planeada", lê-se na declaração final.O Diálogo de Legisladores Luso-Americanos contou com intervenções Augusto Santos Silva, do ministro dos Negócios Estrangeiros, George Glass, embaixador dos EUA em Portugal, Ana Paula Vitorino, ministra do Mar, Luís Filipe Castro Mendes, ministro da Cultura, Manuel Caldeira Cabral, ministro da Economia, Rui Rio, presidente do PSD, Rui Rio, Pedro Delgado Alves, vice-presidente do grupo parlamentar do PS, Pedro Delgado Alves, Nuno Melo, eurodeputado do CDS-PP, e Rui Vieira Nery, director do programa Gulbenkian de Língua e Cultura Portuguesas, Carlos Carreiras, presidente da Câmara de Cascais, e Carla Ramos, presidente da Fundação Alentejo.