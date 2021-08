Doris Marques: “É indispensável alterar as formas de trabalhar”

Qual é a importância e o poder transformador dos MPS que incluem blockchain, distributed ledger, distributed database, tokenização e uma variedade de outras tecnologias e capacidades?

Os Multiparty Systems (MPS), além de impulsionarem a eficiência, potenciam a criação de novos modelos de negócio e de receita, sendo fundamentais para o seu crescimento. A pandemia global da covid-19 desencadeou uma disrupção incrível a todos os níveis, espoletando a corrida das empresas para redesenharem as suas parcerias – onde os MPS ganharam um novo destaque. Estes sistemas ajudam as empresas a liderar, alterando a forma como se associam: das cadeias de abastecimento aos ecossistemas digitais, a pandemia mostrou quão frágeis podem ser as relações da globalização. Ao reconstruírem estas parcerias, com a tecnologia a desempenhar um papel central, as organizações estão a encontrar formas de se adaptarem em conjunto, aumentando a sua resiliência e adaptabilidade, criando novas formas de abordar o mercado e definindo novos padrões. Os MPS permitiram às empresas, durante a pandemia da covid-19, apresentarem soluções inovadoras, como meios de pagamentos mais simples e acessíveis e uma melhor monitorização dos seus clientes, a título de exemplo.

Qual é a importância da colaboração alargada, a criação dos ecossistemas e como é que se assegura a segurança dos dados e dos sistemas e a criação de valor?

A segurança dos dados e dos sistemas assegura-se através da utilização de MPS, como por exemplo blockchain. Este é um dos pontos em que os MPS se complementam, pois se a utilização da cloud em todo o seu potencial é importante, não menos relevante é a importância da proteção de dados e dos sistemas.

Ainda que no momento mais crítico da pandemia, as empresas tenham implementado reduções drásticas enquanto se debatiam para manter as operações a funcionar, as organizações de todos os setores aumentaram o seu investimento em sistemas partilhados. Em muitas áreas, os MPS mudaram rapidamente e tornaram-se referências em soluções necessárias e urgentes. Partilhando dados entre indivíduos e organizações, os MPS geram crescimento de receitas e aumentam a eficiência de negócio.

Hoje a mudança exige organizações e empresas ágeis e resilientes. Como é que estas podem operar as alterações e quais são os pontos fulcrais de uma agenda de mudança em que a tecnologia é crucial?

O processo de mudança para plataformas de inovação, desenvolvidas e operadas na cloud e alinhadas à indústria, exige rapidez de ação, visão objetiva, agilidade e resiliência. Características essenciais para alcançar o sucesso dos processos de transformação digital.





Já existia o desejo de impulsionar o crescimento usando a inovação, mas num contexto pandémico a tecnologia atingiu o seu máximo valor, sendo absolutamente essencial em todos os negócios.

No entanto, para investimento tecnológico de sucesso, é necessário, também, que se escolha e defina, previamente, um caminho que alinhe estratégias e tecnologias. Por exemplo, uma abordagem Living Systems, que impulsiona o valor do negócio através de uma série de transformações, alavancadas através de cinco áreas importantes para a mudança: estratégia, organização, práticas, tecnologia e talento. Living Systems é uma metodologia que ajuda as organizações a acelerarem a transformação digital ao tornar um caminho, que é complexo, numa sequência viável de passos.

Na Accenture produzimos um outro estudo, chamado ‘Future Systems’, que nos indica que antes da pandemia a maioria das empresas já trabalhava com a intenção de alcançar a maior vantagem possível da tecnologia. Já existia o desejo de impulsionar o crescimento usando a inovação como veículo. Mas, num contexto pandémico, a tecnologia atingiu o seu máximo valor, sendo absolutamente essencial em todos os negócios.

O estudo ‘Tech Vision de 2021’ prevê que, em breve, todas empresas sejam empresas de tecnologia, querendo com isto dizer que as empresas precisam de assegurar que todos os seus colaboradores serão impulsionadores da mudança, estando capacitados com as ferramentas e competências necessárias para implementarem as novas soluções tecnológicas. Esta capacitação é passível de ser alcançada a partir da democratização da tecnologia e de novos modelos de colaboração. Processos de linguagem natural, plataformas low-code e automação robótica de processos (RPA) são excelentes exemplos da democratização da tecnologia.

É absolutamente indispensável aliar a mudança tecnológica a uma alteração nas formas de pensar e de trabalhar. Neste sentido, a liderança deverá ser destacada como um dos principais catalisadores deste processo. Os líderes que se conseguem focar na inovação e na mudança tecnológica são aqueles a quem chamamos de ‘Masters da Mudança’. São líderes que, para além da agilidade e resiliência, revelam uma outra capacidade tão ou mais importante, que é a de liderar a mudança. É quem arquiteta, mas é também quem implementa, com ousadia e com visão de futuro.