Economia circular e descarbonização encerra ciclo de conferências

O atual momento de instabilidade mundial e as suas repercussões nacionais estiveram em debate na cidade de Anadia, no ciclo de "Conferências de Outono", cuja última sessão irá decorrer no próximo dia 18 de novembro, no Cineteatro Anadia. Organizado pela autarquia local e a FNWAY Consulting, os encontros incidiram sobre o impacto da guerra na Ucrânia nos preços da energia e o seu reflexo nas economias locais, o crescimento económico em Portugal e os problemas inerentes à produtividade, as alterações climáticas e, neste terceiro encontro, na necessidade de implementar uma economia circular e a descarbonização, Luís Mira Amaral, ex-ministro da Indústria e Energia, Carlos Borrego, ex-ministro do Ambiente e Recursos Naturais, Paula Policarpo, jurista, gestora e mentora do Movimento Zero Desperdício, e Ana Maria Couras, vice-presidente do Conselho Geral da CIP - Confederação Empresarial de Portuga serão os intervenientes neste último painel que decorre em formato híbrido e cuja participação é gratuita, mas a inscrição prévia obrigatória.



"No modelo linear, juntava-se energia, água e matérias-primas para produzir dois tipos de produtos: os úteis que consumíamos e os inúteis ligados aos resíduos e à poluição gerada. No modelo da economia da reciclagem, começou-se a ter a preocupação de minimizar a poluição gerada e de reutilizar no processo produtivo uma parcela dos resíduos produzidos ou até dos produtos já usados chegando assim ao conceito de matérias-primas secundárias utilizadas no processo produtivo. No modelo de economia circular puxado pela evolução tecnológica e pelas pressões ambientais tenta-se ir mais longe e aplicar a velha máxima: na natureza nada se desperdiça tudo se transforma e recicla", explica a organização. "Este modelo permite extraordinários ganhos de eficiência produtiva, utilizando em pleno as matérias-primas secundárias e desacoplando o crescimento económico do consumo intensivo de matérias-primas". Com ele, enquadra a organização, surgem novos modelos de negócio para as empresas, novos padrões de consumo e novos conceitos logísticos como a logística inversa, levando os produtos utilizados dos centros de consumo para os centros de produção. "É um mundo novo mais lean, mais eficiente, com produtores e consumidores mais conscientes e responsáveis".

O modelo destas sessões assentou em três oradores convidados e um moderador, com um momento de debate onde foram colocadas questões sobre o tema da conferência após as intervenções.



A energia e a guerra



O arranque das "Conferências de Outono" foi a 30 de setembro com o tema "Energia: Europa e Guerra na Ucrânia", no qual se se abordou a primeira crise energética em contexto de descarbonização"



Luís Mira Amaral, Demétrio Alves, engenheiro químico e ex-presidente da Câmara Municipal de Loures, José Allen Lima, ex-diretor da EDP e ex-administrador da REN foram os convidados deste painel moderado por Vítor Santos, ex-secretário de Estado da Energia e ex-presidente da ERSE - Entidade Reguladora dos Serviços Energéticos



O crescimento económico e produtividade



Diana Ramos, diretora do Jornal de Negócios, foi ser a responsável pela moderação do segundo debate, que decorreu de dia 28 de outubro, no qual se explorou a produtividade como fator-chave por detrás do crescimento económico. Miguel Frasquilho, economista e ex-secretário de Estado do Tesouro e das Finanças, Óscar Gaspar, economista, ex-assessor económico do Primeiro-Ministro e ex-secretário de Estado da Saúde e Sandra Maximiano, professora do Instituto Superior de Economia e Gestão da Universidade de Lisboa focaram-se no facto de países ou regiões mais produtivas acabarem por, em geral, ter níveis de crescimento económico sustentavelmente mais fortes. "Portugal, ao ficar para trás, coloca em causa o crescimento, a sustentabilidade demográfica e o combate à pobreza. Nesta conferência, procurar-se-á perceber que fatores conduzem a maior produtividade e, como tal, a uma maior dinamização da atividade", salientou a organização.