Em busca das atuais e das futuras tecnologias do mar

Categoria - Ciência e Tecnologia

Vencedor - INESC TEC





O INESC TEC é uma instituição dedicada às atividades de investigação científica e desenvolvimento tecnológico, transferência de tecnologia, consultoria avançada e formação, e pré-incubação de novas empresas de base tecnológica. Está distribuída por seis polos entre Porto, Braga e Vila Real, e agrega 13 centros de I&D, desde a robótica e sistemas autónomos, sistemas de energia, telecomunicações, sensorização avançada, inteligência artificial e apoio à decisão, computação centrada no humano e ciências da informação, entre outros.





Como explica Carlos Pinho, business developer no INESC TEC, para os setores ligados à economia do mar, no INESC TEC foram feitos desenvolvimentos que foram solicitados por stakeholders da economia do mar. Destacam-se o desenvolvimento de sensores óticos e biossensores, soluções de comunicação em banda larga, integração e gestão de dados heterogéneos, desenvolvimento de soluções de realidade virtual e aumentada, integração offshore de energias renováveis e múltiplos vetores de energia, digital twins, soluções de otimização e logística, plataformas robóticas para missões específicas, soluções de processamento de dados a bordo e otimização, soluções de perceção, mapeamento 3D e fusão de dados, sistemas de posicionamento subaquático e algoritmos de navegação.

Infraestrutura aberta

O INESC TEC tem a infraestrutura TEC4SEA, a mesma denominação da iniciativa estratégica interna para posicionar o INESC TEC como uma referência internacional nos setores da economia do mar e de que esta infraestrutura é um dos principais ativos tal como o barco "Mar Profundo".





A infraestrutura TEC4SEA é reconhecida pelo Roteiro Nacional de Infraestruturas de Investigação de Interesse Estratégico (RNIE) da Fundação para a Ciência e a Tecnologia. Liderada pelo INESC TEC é uma plataforma pioneira na Europa para o apoio à investigação, desenvolvimento e teste de robótica marinha, telecomunicações e tecnologias de deteção para monitorização e operação no ambiente oceânico.



"Trata-se de uma infraestrutura verticalmente integrada e está geograficamente distribuída, com presença física no Norte e no Sul de Portugal, está aberta à comunidade científica e empresarial/industrial – vocacionada para servir não só a comunidade académica, mas também a comunidade industrial, fomentando e promovendo a I&D e transferência de tecnologia e ajudando ao crescimento sustentável da economia do mar", referiu Carlos Pinho.