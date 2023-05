Encontro Fora da Caixa: A Inovação como Catalisador da Internacionalização

Os desafios para a internacionalização da economia portuguesa, o desígnio da internacionalização e a geografia dos negócios no novo comércio global, são os temas que vão marcar o Encontro Fora da Caixa Maia.



O Encontro Fora da Caixa é organizado pela Caixa Geral de Depósitos (CGD) em conjunto com o Jornal de Negócios e terá lugar na próxima terça-feira, dia 23 de maio, no TECMAIA, na Maia.



A abertura estará a cargo de Paulo Moita de Macedo, presidente da Comissão Executiva da Caixa Geral de Depósitos a partir das 15 horas. Segue-se a intervenção de Pedro Reis, ex-presidente da AICEP, sobre "os desafios para a internacionalização da economia portuguesa".



O primeiro grande tema da tarde será "O desígnio da internacionalização" que será aprofundado, a partir das 16 horas, por Pedro Magalhães, diretor internacional da CCIP.



A partir das 16h30, abre-se um painel de debate para empresas sob o tema "A geografia dos negócios no novo comércio global", constituído por Jacinto Reis Oliveira, sócio-gerente da Jacinto Marques Oliveira, Sucessores, Rui Correia, CEO da Sonae Arauco, Sofia Koehler, presidente do conselho de administração da Colquímica Holding e Armando Santos, diretor central da direção de marketing de empresas da Caixa Geral de Depósitos.



Este Encontro Fora da Caixa encerra com uma rubrica protagonizada pelo músico Pedro Abrunhosa, que terá como convidado o escritor António Mota.



Assista ao Encontro Fora da Caixa, esta terça-feira às 15h00, que será transmitido em direto no site e redes sociais do Jornal de Negócios.